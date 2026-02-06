Дом Сушенцова в центре Казани выставили на продажу за 82 млн рублей

Здание 1904 года на улице Горького используется как апарт-отель

В Казани выставлен на продажу объект культурного наследия «Дом П.М. Сушенцова», расположенный по адресу ул. Горького, 24. Стоимость объекта составляет 82 млн рублей. Информация размещена на сайте бесплатных объявлений.

Здание было построено в 1904 году. Это трехэтажный дом общей площадью 293 кв. м. В настоящее время объект используется как апарт-отель на 8 номеров с современным ремонтом.

О планах реставрации дома Сушенцова сообщалось в 2023 году. Проект предусматривал восстановление утраченного трехэтажного пристроя со стороны двора, демонтаж разрушенных конструкций, ремонт кровли, воссоздание утраченных элементов и устройство новых перегородок для современного использования. На тот момент часть здания находилась в аварийном состоянии.



Ариана Ранцева