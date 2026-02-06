Дотянуть до 2028-го: что будет со стройками «Самолета» в Казани

Эксперты считают, что проекты со сдачей домов в 2026 году будут реализованы, остальные — под вопросом. Ввод объектов в Татарстане запланирован на 2028 год

Тревожным сигналом для рынка жилья в России стало обращение компании «Самолет» к правительству за господдержкой: девелопер запросил льготный заем на внушительную сумму — 50 млрд рублей. В отрасли предупреждают, что скоро его примеру могут последовать и другие крупные федеральные игроки. Как проблемы застройщика №1 скажутся на его проектах в регионах, в том числе в Казани, где он возводит два жилых комплекса на 66 тысяч «квадратов» жилья и купил еще три земельных актива, а также каковы его шансы удержаться на плаву — выясняло «Реальное время».

«Самолет», к сожалению, нарушает сроки сдачи домов»

«Самолет» в минувшем году дебютировал на рынке Казани с двумя проектами: ЖК Manzara Towers практически в одной локации с «Сиберово» от ГК «ПИК» на Сибирском тракте в районе компрессорного завода и ЖК «Зилант премьер» на пересечении Вознесенского тракта и ул. Назиба Жиганова. Оба должны быть сданы в 2028 году. В общей сложности девелопер возводит в Татарстане 66 тысяч кв. м жилья, на его долю приходится 2,01% от всех строек многоквартирного жилья в регионе.

В портфеле федерального девелопера еще три земельных актива в Казани. По одному из них «Самолет» недавно анонсировал новый старт на ул. Минской. В дальнейшем ожидается запуск и других проектов. По словам участников рынка, все участки находятся в привлекательных локациях. Где именно — застройщик пока не афиширует. Известно только то, что один из участков расположен в Приволжском районе.

Пока у «Самолета» не зафиксировано переноса сроков в строительстве казанских жилых комплексов. Но могут ли возникшие проблемы федерального застройщика поставить их под угрозу срыва в дальнейшем?

— Мое личное мнение — нет, эти проекты нельзя назвать рискованными. Это связано с тем, что они уже обеспечены проектным финансированием банков, которые их согласовали, под них кредитная линия уже выделена. Тот льготный кредит, который они хотят взять, скорее всего, нужен для пополнения оборотных средств, а также в связи с рисками потребительского терроризма в части неустоек. Потому что «Самолет», к сожалению, нарушает строки сдачи домов, — сообщил руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин.



— Я проанализировала распроданность домов «Самолета», которые должны сдаваться в 2026 году. Денежных средств для завершения этих проектов достаточно. Если они, конечно, там все разумно сделали, то, в принципе, у тех, у кого сдача дома в этом году, риски не такие большие. Я слышала, что по некоторым ЖК проблемы с подрядчиками начались, но распроданность позволяет завершить эти проекты. А вот сдачи по проектам 2027—2028 годов, тут уже большой вопрос. Нужно ли там спасать то, что даже не распродано? Там не так много дольщиков, — указала руководитель АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

«Просим рассмотреть возможность выделения льготного кредита в 50 млрд рублей»

Обратившись за помощью в правительство России, «Самолет» заявил, что готов предоставить государству блокирующий и более пакеты акций компании для участия в управлении с правом обратного выкупа по новой цене. Кроме того, намерен обеспечить дополнительное внешнее финансирование в размере до 10 млрд рублей. Ссылаясь на ответственность перед дольщиками и инвесторами, акционеры сообщили, что предпринимают все возможное для стабильной работы и реализуют комплекс антикризисных мер.

— Вместе с тем, с учетом корректировки программы льготной ипотеки для исключения невыполнения обязательств перед дольщиками и инвесторами, просим рассмотреть в качестве меры поддержки возможность выделения компании льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей на срок до трех лет, — просит в письме Михаилу Мишустину гендиректор компании Анна Акиньшина.

Письмо в работе, пока его изучают в аппарате правительства, в отрасли заявили, что примеру «Самолета» скоро могут последовать и другие федеральные застройщики. Как сообщили собственники ряда крупных строительных компаний, при текущих экономических условиях и дорогих банковских деньгах достройка многих объектов может оказаться под угрозой срыва уже до конца этого года.

«Когда рынок сложный, ошибки растущим квадратным метром не исправишь»

О серьезных проблемах в стройотрасли, которые довели 19% девелоперов до грани банкротства, ранее сообщал и российский вице-премьер Марат Хуснуллин. К концу первого полугодия 2025-го убытки строителей в России удвоились и превысили 302 млрд рублей, следует из данных Росстата.

Наибольшие падение продемонстрировала группа компаний «Самолет», у которой чистая прибыль снизилась на 60,9%, до 1,8 млрд рублей по МСФО. У ГК «ПИК» чистая прибыль сократилась на 22%, до 32 млрд рублей, у А101 — на 16%, до 13,6 млрд. Сумма убытков у «Эталона» выросла в несколько раз: с 1,5 млрд до 8,9 млрд. Некоторое время застройщиков выручал запас накопленной прочности за предыдущие тучные годы действия льготной ипотеки. Но с сокращением программ с господдержкой и стагнацией ипотечного кредитования убытки у компаний начали расти.

У другого крупного федерального застройщика с российского юга тоже очень низкая распроданность, отметила Анастасия Гизатова: «И тоже неизвестно, как там что получится. Здесь накладывается сложная экономическая ситуация, и какие-то их ошибки нивелируются и скрадываются. Когда рынок такой сложный, ошибки растущим квадратным метром ты не исправишь. Неправильная финансовая политика приводит к таким последствиям».

«Самолет» хочет переложить на этот льготный кредит будущие расходы»

«Самолет» возглавляет топ ведущих застройщиков России по объему текущего строительства — 4,7 млн «квадратов» жилья. Однако в одной четверти этих строек (1,2 млн) допускает срыв сроков сдачи домов. По этому показателю он также лидирует в стране. Доля проектов с переносом сроков достигает 26%, следует из данных ЕРЗ.

Застройщик №1 входит и в топ-5 девелоперов с наибольшей долей строек с задержками, по информации «Дом.РФ». С наибольшим опозданием строят ЛСР — 51,3% (41 из 80 проектов), «Самолет» — 48,5% (129 из 266), ГК «Точно» — 34,3% (57 из 166), «Эталон» — 21,7% (13 из 60), «ПИК» — 16,3% (29 из 178).

— Отчасти я вижу, что «Самолет» хочет переложить на этот льготный кредит будущие расходы, понимая, что в срок многие свои комплексы он не сдаст. Соответственно, ему выставят неустойку. То есть на самой стройке домов, думаю, что ситуация не скажется, но если мы говорим про сроки сдачи, в принципе «Самолет» по итогам января больше всех нарушал сроки по большому количеству своих жилкомплексов, — пояснил эксперт.

— Уже несколько лет мы клиентов останавливали от покупок недвижимости в «Самолете». Во-первых, то, что сейчас вышло в публичную плоскость, было известно год назад, кулуарно уже тогда вели разговоры. И я не знаю, зачем они вынесли это в публичную плоскость, считаю, что сделали это зря. Все знали о проблемах у «Самолета» и даже те, к кому они обратились. Поэтому мне самой интересно — поддержат их или нет, у меня на этот счет двоякое мнение: есть за и против, — сообщила Анастасия Гизатова.

«Падение такого крупного застройщика очень плохо обернется для всей стройотрасли»

В последнее время вокруг компании образовался «не очень хороший» информационный фон, считает Рустем Сафин: «Покупатели напряглись, потому что и до этого была информация, что там люди уходят и есть проблема. И сейчас еще такая новость пришла, что нужны деньги, причем немаленькая сумма. Поэтому многие призадумались».

Относительно перспектив «Самолета» получить льготный заем эксперт полагает, что это вполне возможно: «Наверное, государству придется помочь, проанализировав финансовую составляющую компании. Потому что проще помочь, чем подвергнуть риску строительную систему России. Падение такого крупного застройщика очень плохо обернется для всей строительной отрасли. Придется достраивать и больше денег выделять на достройку домов».

Не так в этом уверена Анастасия Гизатова. По ее мнению, если господдержку и окажут, то это, скорее всего, будет точечная помощь — по каким-то конкретным проектам ЖК: «Решения будут принимать, исходя из ситуации банков, которые ведут проектное финансирование. Потому что здесь на самом деле нужно будет спасать банковскую систему: кто и сколько денег туда вложил. Тут же не о дольщиках будут думать, а о банке в первую очередь. Тут лоббисты всяких видов помощи — это банки. Но возникает вопрос, если сейчас помогут застройщику №1, а когда тогда обстоят дела у застройщика №21? Могут сказать, почему такой разный подход?!».

В целом Рустем Сафин полагает, что ситуацию удастся урегулировать. На это указывает и стратегия развития девелопера, в том числе на региональном уровне. К примеру, новые участки в Казани девелопер намерен развивать сам: «Поскольку эти проекты они не отложили, а будут продолжать стартовать, для меня — это первый признак, что в компании не все так плохо, то есть на операционном уровне они свои проблемы решают. Вот, если бы, допустим, заморозят старты новых продаж, либо начнут распродавать земли в Казани — это будет явный знак того, что риски повышаются», — отметил собеседник издания.

— У «Самолета» большой, хороший земельный банк. Есть участки в районе новой Москвы, Подмосковья. В принципе, возможно, реализация этого земельного банка позволит им закрыть свои проблемы. Тем более что этими землями как раз интересовались региональные застройщики, для которых сложно было выйти на этот рынок. Мало кто туда прорвался, но желающих стать федеральным застройщиком и объект возвести много, — приводит еще один пример, как девелопер мог бы самостоятельно справиться с пошатнувшимся положением, Анастасия Гизатова.

Казанские проекты застройщика, по ее мнению, вполне успешны, и в этом нет ничего удивительного. «Сложно сказать, насколько тот «Самолет» равен нашему. Он может также называться, но это будет не тот «Самолет», то есть может быть аффилирован лишь частично. Смысл в том, что судьба федерального девелопера не равна казанскому «Самолету». Местные проекты вполне устойчивые», заключила спикер.