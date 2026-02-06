Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 6,8%

Индексация затронет почти 4,3 млн получателей в 2026 году

Фото: Динар Фатыхов

Социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.

По его словам, индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн человек, в том числе около 3,6 млн получателей социальных пенсий и порядка 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения.

Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в 2026 году размещен для общественного обсуждения.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане размер прожиточного минимума оказался одним из самых низких среди регионов России.

Ариана Ранцева