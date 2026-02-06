В 2025 году через СБП прошло 18,3 млрд операций

Общая сумма переводов и оплат составила 103 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году граждане и компании совершили через Систему быстрых платежей 18,3 млрд операций на сумму 103 трлн рублей. Это в 1,4 раза больше по количеству и в 1,5 раза больше по сумме, чем в 2024 году, сообщает Центробанк.

Наибольшая активность зафиксирована в IV квартале 2025 года, когда количество операций превысило 4,9 млрд, а их сумма составила 29,1 трлн рублей. Среднее количество операций в сутки в 2025 году достигло 50 млн, что на треть больше показателя 2024 года.

В IV квартале переводами через СБП пользовались 7 из 10 жителей страны, оплатой товаров и услуг — 5 из 10. В среднем один гражданин за октябрь — декабрь совершил 32 перевода и оплатил через СБП 19 покупок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее популярными остаются переводы между гражданами. В IV квартале было выполнено 3,4 млрд таких переводов на сумму 25,9 трлн рублей, что в 1,2 раза больше по количеству и сумме, чем годом ранее. При этом 4 из 10 переводов составляют операции между собственными счетами в разных банках.

Оплата товаров и услуг через СБП в IV квартале выросла в 1,2 раза. Было оплачено 1,4 млрд покупок на сумму 2,5 трлн рублей, среднее число оплат в сутки составило 15 млн.

Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, достигло 3 млн. Число малых и средних предприятий в системе выросло до 2,3 млн, что составляет 34% от общего числа МСП. Около 80% торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату через СБП, относятся к МСП.

В 2025 году через СБП совершено 244,6 млн переводов юридических лиц гражданам на сумму 2,1 трлн рублей. По сравнению с 2024 годом показатель вырос в 1,2 раза по количеству и в 1,7 раза по сумме. В IV квартале выполнено 72,8 млн таких переводов на 712,5 млрд рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что НСПК снизит тарифы на услуги платежной системы «Мир» с 2026 года.

Ариана Ранцева