Ася Лавринович — новый кумир девочек-подростков

В Казани прошла творческая встреча молодой писательницы Аси Лавринович с читателями

Фото: Динар Фатыхов

Ася Лавринович — автор популярных Young Adult романов о любви. Ее первая книга была опубликована в 2019 году, и на сегодняшний день выпущено уже более 20 произведений. Армию поклонников Лавринович составляют девочки-подростки, которые хвалят персонажей книг за реалистичность, юность, дерзость и свободу. Писательница приехала в Казань на фестиваль-форум «Литературный флагман России», в рамках которого провела в книжном магазине «Читай-город» встречу с читателями. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, в чем секрет популярности Аси Лавринович.

Героиня нашего времени

Young Adult любовные романы меня не сильно интересовали даже в подростковом возрасте. Но в средних классах школы я была фанаткой американской музыкальной группы Backstreet Boys. За неимением возможности попасть на их концерт, посещала выступления российских аналогов. Там я впервые увидела, точнее, услышала возгласы фанаток, чей голос достаточно быстро переходил в ультразвук. Мне стоило больших усилий, чтобы не поддаться этому опьяняющему чувству толпы и не заорать вместе со всеми. Впрочем, я не стала ему сопротивляться и минут через 15 орала вместе со всеми.

Это странное чувство я запомнила надолго. Но со временем оно все-таки затуманилось, потому что концерты закончились с переходом в старшие классы. И кто бы мог подумать, что я вспомню эти эмоции на встрече с писательницей Асей Лавринович.

Основные читатели ее книг — это девочки-подростки примерно того же возраста, что и я, когда ходила на концерты мальчиковых групп. Как только Ася появилась на фудкорте ТЦ «Кольцо», который рядом с магазином «Читай-город», девочки сорвались с мест и завизжали. И это неудивительно. До появления Аси Лавринович стоял гул из шепота. Подростки обсуждали ее книги, героев (кто самый любимый и как бы поступили на их месте), делились эмоциями («мне кажется, я с ума сойду, когда ее увижу») и гадали, будет ли автограф-сессия.

По этим разговорам стало понятно, что для пришедших на встречу Ася Лавринович не просто писательница любимых книг. Она пишет для них и о них, при этом в восторге остаются еще и родители. «У меня герои всегда из разных городов, разных возрастов и с разными увлечениями», — отметила писательница.

— Когда читатели пишут мне о своих проблемах, я все больше убеждаюсь в том, что мы все одинаковые. Сейчас говорят, что подростки не те. Когда я была подростком, говорили то же самое. И мои родители тоже были не те подростки. Но подростки всегда те. Проблемы у нас всегда одинаковые. То, что тревожит сейчас кого-то из моих читательниц, переживала и я в их возрасте. Поэтому я делюсь своим опытом и показываю, что время лечит. Благодаря обратной связи от читателей, я понимаю, что актуально и что похожие проблемы были всегда, — рассказала Лавринович.

Эксперименты, курорты и Петербург

Буквально недавно у Аси Лавринович вышла новая книга «Косточка с вишней», которая немного отличается от других произведений писательницы. Если раньше главными героями были девушки, то теперь — парень. Костя приехал в курортный городок по рабочим делам. Море, приятный ветер и ночное небо настраивали на романтический лад. В такой атмосфере сложно не влюбиться, что и случилось. Но раньше у Кости не было проблем с противоположным полом, а сейчас все пошло не так. На помощь Косте пришла его лучшая подруга Женя, которую и поместили на обложку книги. А сама Лавринович призналась, что это ее любимая женская героиня.

— Я не пишу книги в других жанрах, но мне нравится экспериментировать в рамках своего. Я писала от лица девочки, от третьего лица, чередовала мальчика и девочку, а эту историю написала от лица парня. Если честно, так больше не будет. Написать книгу полностью от лица молодого человека для меня было сложновато. Я до сих пор сомневаюсь, все ли получилось правдоподобно. У меня нет и не будет возможности поселиться в голове парня и понять, действительно ли он так думает, — поделилась Ася Лавринович.

Костя, герой романа «Косточка с вишней», по профессии айтишник. Бытует мнение, что айтишники обычно замкнутые и необщительные. Ася хотела показать, что это далеко не так, и развенчать миф про айтишников. Своего героя она писала с вполне реального человека. «В моем круге общения есть айтишники. Они очень увлекающиеся, с ними можно обсудить и книги, и фильмы, и путешествия. Они ходят в горы. К примеру, мой друг-айтишник может пару часов поработать, а потом у него целый день свободен», — рассказала писательница.

Кстати, курортный городок, в котором происходит действие романа, Ася взяла из своей жизни. В детстве она часто приезжала с родителями на все лето к морю. Хотя жить там она не хотела, только отдыхать.

— Я человек мегаполиса. Мне нравится жить в городе, где постоянно происходят культурные события: выставки, концерты, книжные фестивали. Правда, иногда мне нравится на время замедлиться, принять солнечные ванны, тем более у меня дикий дефицит витамина D. Но все-таки мне ближе Петербург, и южнее я бы не переехала, — сказала Лавринович.

Петербург, как место действия, Ася тоже выбирает для своих романов. Но пришла к нему не сразу. Большинство ее произведений разворачиваются в безымянном городе, но довольно типичном. В нем есть серые многоэтажки, парк, колесо обозрения, набережная и главный торговый центр. Второе по популярности место действия — курортные города.

— К историям про Питер я пришла не с самого начала своего творческого пути. Хотя писать я начала, живя в Санкт-Петербурге. Этот город вдохновляет. Он мой самый любимый. Но писать про него начала только через пару лет. И мне понравилось, — рассказала писательница.

После того как модератор закончила задавать свои вопросы Асе Лавринович, микрофон ушел в зал. Я была несколько раз на подобных встречах, где в аудитории сидели подростки. Обычно все вопросы сводились к выяснению судеб конкретных персонажей и классическому: «будет ли продолжение». Но у Аси явно какие-то особенные поклонники. Они очень много спрашивали непосредственно про писательство, про организацию дня, другие жанры в литературе. Напомню, что это были вопросы от девушек 14–15 лет. На мой взгляд, это здорово. Кому-то книги Аси Лавринович могут показаться слишком легкими и несерьезными. Но эффект от них достоин аплодисментов. Возможно, именно за этот эффект Асю встречают как рок-звезду.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».