«Т-Авто» выкупает у «Яндекса» группу «Авто.ру» за 35 млрд рублей

Сделку планируют закрыть после необходимых согласований, ориентировочно в II квартале 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Компания «Т-Авто», входящая в группу «Т-Технологии», выкупает у «Яндекса» 100% группы «Авто.ру». Сумма сделки составит 35 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

В «Яндексе» сообщили, что закрытие сделки планируется в течение нескольких месяцев после получения необходимых одобрений. В свою очередь, в «Т-Технологиях» уточнили, что завершение сделки возможно в II квартале 2026 года после получения всех корпоративных и регуляторных согласований.

Для финансирования сделки будут использованы заемные средства. В «Т-Технологиях» подчеркнули, что это позволит не отвлекать капитал и ресурсы группы от ключевых операционных бизнесов.

Ожидается, что «Авто.ру» продолжит работать в обычном режиме для пользователей и партнеров.

В сделку войдут все активы группы «Авто.ру». Среди них одноименный сервис объявлений о продаже автомобилей, B2B-платформа «Авто.ру Бизнес», а также сервис цифрового автокредитования в дилерских центрах «еКредит».

Ариана Ранцева