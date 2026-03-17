Компания из Набережных Челнов «Ар Си Эр» задолжала 162 млн рублей налогов

Позднее, по предъявлению прокуратуры, задолженность была погашена

В ходе заседания межведомственной рабочей группы прокуратура города Набережные Челны выявила нарушения налогового законодательства в деятельности ООО «Ар Си Эр». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что предприятие допустило образование задолженности по налоговым платежам в размере 162 миллионов рублей, что является нарушением законодательства о своевременной уплате налогов и взносов.

По результатам проверки прокуратура внесла представление директору организации. После рассмотрения документа задолженность была полностью погашена. Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело из‑за уклонения от уплаты налогов другой компании на 41 млн рублей.

Наталья Жирнова