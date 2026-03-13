Новости бизнеса

Бывший муж основательницы Wildberries Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»

13:19, 13.03.2026

В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса

Совет директоров ПАО «М.Видео» назначил Владислава Бакальчука гендиректором компании. В свою очередь, экс-гендиректор фирмы Феликс Либ займет пост председателя совета директоров, говорится в сообщении компании.

По словам Бакальчука, главной его целью как гендиректора станет трансформация «М.Видео» в «универсальную мультикатегорийную платформу».

Он также подчеркнул, что при его руководстве сотрудники продолжат опираться на сильный бренд, федеральную розничную сеть и базу клиентов, которых насчитывается 80 млн человек.

— В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса, — цитирует Бакальчука пресс-служба «М.Видео».

