Бывший муж основательницы Wildberries Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»
В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса
Совет директоров ПАО «М.Видео» назначил Владислава Бакальчука гендиректором компании. В свою очередь, экс-гендиректор фирмы Феликс Либ займет пост председателя совета директоров, говорится в сообщении компании.
По словам Бакальчука, главной его целью как гендиректора станет трансформация «М.Видео» в «универсальную мультикатегорийную платформу».
Он также подчеркнул, что при его руководстве сотрудники продолжат опираться на сильный бренд, федеральную розничную сеть и базу клиентов, которых насчитывается 80 млн человек.
— В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса, — цитирует Бакальчука пресс-служба «М.Видео».
