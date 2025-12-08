В преддверии снегопадов в Казани не хватает водителей и механизаторов

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в город придет долгожданная зима

Фото: Максим Платонов

В преддверии снегопадов в Казани не хватает 28 водителей и 71 механизатора. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в город придет долгожданная зима, сообщил на «деловом понедельнике» председатель комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Альберт Шайнуров.

По его словам, средняя зарплата водителей в Казани составляет 113 тыс. рублей, механизаторов — 120 тыс. рублей. Кроме того, не хватает 72 дорожных рабочих — им обещают 75 тыс. рублей. За пять лет предлагаемые зарплаты выросли почти в 2,5 раза, говорит Альберт Шайнуров.

— Мы умеем проводить БРИКС, Универсиаду, Сабантуи. Но как только начинается зима и выпадет первый огромный снег, возникает ощущение, что мы — золотая команда двоечников, не способная ни на что. А в принципе это не новость — большой снегопад, — заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, в октябре власти города заявляли о нехватке 800 дворников. Площадь убираемой площади в Казани составляет 15,3 млн кв. м, говорил тогда замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

— Согласно нормативу, эти 15 млн кв. м с учетом имеющейся техники должны убирать почти 2,2 тыс. человек. Дефицит составляет 800 работников. С началом снегопадов их количество сокращается на 20-25% из за возросшей нагрузки, — сообщал спикер.



Галия Гарифуллина