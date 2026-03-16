Китайцы теряют позиции: продажи новых автомобилей в России упали до минимума за 11 месяцев

Доля китайских марок снизилась до 42,9%, по количеству продаж они уступили лидерство отечественным автомобилям

По результатам совместного исследования «Газпромбанк Автолизинг» и «Автостата», в феврале 2026 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 280,8 млрд рублей. Это на 15,8% больше показателей прошлого года, но на 0,4% меньше январских значений, что стало минимальным показателем за 11 месяцев.

Доля премиального сегмента снизилась до 26,3%, что на 1,7% меньше показателей января. За месяц реализовано 8,6 тысячи автомобилей премиум-класса на сумму 73,8 млрд рублей.



Продолжается снижение доли китайских автомобилей в финансовой емкости рынка — до 42,9% (в январе — 45,9%). При этом по количеству продаж китайские бренды уступили лидерство отечественным производителям: 31,1 тысячи против 31,6 тысячи автомобилей соответственно.

— В последний раз подобное (преимущество отечественных марок над китайскими, — прим. ред. ) наблюдалось в феврале 2023-го, т. е. ровно три года назад, после чего уже непрерывно лидировали китайские марки. Во многом этому способствовало появление на рынке локального бренда TENET, который уже уверенно входит в ТОП-3, — заявил директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Николай Фомин.

Массовый сегмент показал рост: доля увеличилась до 73,7%, было продано 71,5 тысячи машин на 206,9 млрд рублей. Сегмент кроссоверов и внедорожников сохранил доминирующее положение, заняв 75% рынка в штуках и 82,2% в денежном выражении. На эти автомобили было потрачено 230,7 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что снижение показателей связано с сезонным фактором и корректировкой утилизационного сбора, из-за которой часть покупателей предпочла приобрести автомобили заранее.

Наталья Жирнова