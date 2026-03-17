В России сократилось число жалоб на продукты в крупных торговых сетях

Снижение происходит благодаря усилению процедур контроля, причиной которого стало активное развитие сегмента готовой еды

Крупные торговые сети России отмечают значительное снижение количества жалоб на качество товаров благодаря усилению процедур контроля. По данным мониторинга Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в 2025 году число лабораторных проверок выросло в среднем на 10% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 30 тысяч испытаний.

Основной причиной усиления контроля стало активное развитие сегмента готовой еды. Ассортимент этой категории в крупных сетях расширился до 100—2 000 наименований в зависимости от формата магазина. Покупатели стали более требовательными к составу, происхождению и безопасности продуктов.

Торговые сети внедрили новые решения для контроля качества. Например, Х5 запустила проект «Свежая полка» с маркировкой Data Matrix, которая автоматически применяет скидки и блокирует продажу просроченных товаров. «Магнит» расширил лабораторный контроль на весь ассортимент собственных торговых марок, проведя около 30 тысяч испытаний. «Лента» увеличила объем ежемесячных проверок до 700 товаров, а Metro внедрила новую ИT-платформу для обработки обращений покупателей.

Особенно заметный рост доверия отмечается в категории готовой еды: спрос на нее вырос на 35% по сравнению с прошлым годом.



Наталья Жирнова