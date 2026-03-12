В России аккредитовали первый орган по сертификации «Халяль»

Им стало частное учреждение контроля качества продукции «Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ

Фото: Олег Тихонов

Росаккредитация провела аккредитацию первого органа по сертификации «Халяль» по новой схеме. Им стало частное учреждение контроля качества продукции «Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ.

Известно, что актуальность сертификации «Халяль» обусловлена растущим спросом на такую продукцию в России, где проживает около 20 миллионов мусульман, а также значительным экспортным потенциалом.

Процедура аккредитации включает обязательную оценку соответствия с участием технического эксперта, специализирующегося на сертификации «Халяль» и исламских вопросах. Деятельность органов по сертификации «Халяль» регулируется рядом стандартов, включая ГОСТ, организации также могут соответствовать международным требованиям OIC/SMIIC 2:2019 и GSO 2055-2:2021.

Ранее Казань получила статус культурной столицы исламского мира на 2026 год и готовится принять множество гостей из стран ОИС. В связи с этим возникает вопрос обеспечения туристов питанием по стандартам халяль. По данным Комитета по стандарту «Халяль», в городе работает 80 соответствующих заведений. При этом эксперты отмечают, что фактическое количество халяльных заведений может быть значительно больше официальных данных. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова