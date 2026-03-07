В России хотят создать профессиональную организацию по контролю за цветами

Такие объединения уже существуют в Голландии, где работают лучшие в мире цветоводы

Фото: Реальное время

Цветоводы России хотят объединиться и создать саморегулируемую организацию (СРО), которая будет контролировать продукцию на внутреннем рынке. Об этом сообщил руководитель одного из отраслевых предприятий, развивающих бизнес в Крыму, Максим Веревкин, чьи слова приводит «Российская газета».

Веревкин обратил внимание, что в России на рынке цветов в настоящее время работают около 20 крупных производителей. Они выращивают не менее 1 млн растений в год. Самый крупный тепличный комплекс производит 21 млн цветов. При этом только 15% продаваемых в нашей стране растений вырастили на внутреннем рынке, а 85% составляет импорт.

В свою очередь, в Голландии, где работают лучшие в мире цветоводы, очень хорошо развита кооперация. Как следствие, один выращивает только белые тюльпаны, другой — только фиолетовые.

— У нас за качеством продукции и соблюдением процессов следят надзорные органы, а у них это делают их профессиональные объединения, поскольку дорожат репутацией, — подчеркнул Веревкин.

Отечественные цветоводы также готовы создать СРО и взять на себя функции внутреннего контроля. Заместить импорт живых цветов на внутреннем российском рынке можно за пять лет, при наличии доступных кредитов на длительный срок либо государственно-частного партнерства, полагает эксперт.

Необходимый для импортозамещения объем инвестиций в отрасль предприниматель оценил в 1,5 млрд рублей.

Никита Егоров