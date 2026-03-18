06:17 МСК
В Казани выставили на продажу завод по розливу воды за 700 млн рублей

18:58, 18.03.2026

Компания обладает правами на разработку Тарханского месторождения минеральных вод в селе Большие Тарханы

В Казани выставили на продажу завод по розливу воды за 700 млн рублей
В Тетюшском районе Татарстана выставили на продажу компанию ООО «Волжские воды — К», владеющую правами на разработку Тарханского месторождения минеральных вод в селе Большие Тарханы. Объявление появилось в социальных сетях.

Месторождение характеризуется наличием нескольких типов лечебно-столовых вод. На территории также обнаружены залежи голубой глины юрского периода. Район официально признан лечебно-оздоровительной местностью.

Сообщается, что продукция компании представлена в федеральных торговых сетях, при этом производственные мощности используются лишь на 10% от возможного объема. Стоимость актива составляет 700 миллионов рублей.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана запустил опрос о качестве питьевой воды в республике. Известно, что из 3 042 подземных источников питьевого водоснабжения выявлено несколько существенных нарушений: 536 источников (18%) эксплуатируются с нарушениями организации первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО).

Наталья Жирнова

