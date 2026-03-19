«Т-Технологии» ожидают многомиллиардный эффект от покупки «Авто.ру»

21:56, 19.03.2026

Президент экосистемы «Т-Технологии» Станислав Близнюк отметил, что через три года финансовые показатели от интеграции сервиса в экосистему полностью окупят вложенные инвестиции

Президент экосистемы «Т-Технологии» Станислав Близнюк сообщил о прогнозируемом эффекте от приобретения сервиса «Авто.ру». По его словам, экономический эффект от сделки составит более 45 миллиардов рублей в течение трех лет.

Руководитель компании выразил уверенность, что эта оценка является консервативной, и реальный доход может достичь сотен миллиардов рублей. Он подчеркнул, что через три года финансовые показатели от интеграции сервиса в экосистему полностью окупят вложенные инвестиции.

По словам Близнюка, приобретение «Авто.ру» с его клиентской базой более 30 миллионов человек значительно усилит финансовые и нефинансовые сервисы экосистемы в автомобильном сегменте. Интеграция сервиса позволит расширить возможности в сфере финансовых продуктов, включая страхование, онлайн-продажи, техническое обслуживание и проведение безопасных сделок. Недавно стало известно, что «Т-Авто» выкупает у «Яндекса» группу «Авто.ру» за 35 миллиардов рублей.

Наталья Жирнова

