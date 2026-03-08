72% топ-менеджеров в HR-сфере в Татарстане — женщины

Фото: Максим Платонов

Согласно данным hh.ru, лидером на трудовом рынке ПФО, в том числе Татарстана, по количеству женщин стала сфера управления персоналом и тренингов, где женщины занимают 72% руководящих должностей. Высокие показатели также зафиксированы в розничной торговле (67%), финансах и бухгалтерии (62%), а также в науке, образовании, медицине и фармацевтике (по 60%).

Исследование показало, что большинство женщин-руководителей приходится на возрастную группу 35—44 года (45% от общего числа). Руководители старше 45 лет составляют 29%, а женщины 25—34 лет — 21%. Лишь 3% топ-менеджеров — представительницы молодого поколения 18—24 лет.

Наиболее молодые женщины-руководители преобладают в сферах IT (36%), строительства и недвижимости (34%), а также туризма и ресторанного бизнеса (29%). Женщины старшего возраста чаще занимают управленческие позиции в производстве, сервисном обслуживании (39%), транспорте и логистике (38%), а также в сфере добычи сырья (35%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что доля женщин-руководителей с дополнительным образованием (37%) соответствует показателю среди мужчин. Однако зарплатные ожидания женщин в Татарстане на 29% ниже — 106 000 рублей против 150 300 рублей у мужчин. Наибольший разрыв зафиксирован в автомобильном бизнесе (50%), добыче сырья (41%) и сфере продаж.

Напомним, что в Татарстане зарплаты топ-менеджеров достигают 250 тысяч рублей.

Наталья Жирнова