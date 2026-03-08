Россия в феврале вошла в пятерку главных импортеров мяса из Бразилии

Фото: Динар Фатыхов

В феврале Россия вошла в пятерку крупнейших импортеров мяса из Бразилии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные бразильской статистической службы.

Объем российских закупок достиг $64,8 млн — показатель заметно вырос как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении: за месяц поставки увеличились в 2,4 раза, а за год — в 4,3 раза.

Среди других ключевых покупателей бразильского мяса в топ‑5 также значатся Китай с объемом закупок $570,1 млн, США ($217,8 млн), Чили ($78,5 млн) и Мексика ($41,3 млн).

Ранее Россия выступила с предложением открыть прямое авиасообщение с Бразилией. Об этом сообщил журналистам глава Минтранса Андрей Никитин в ходе визита премьер‑министра России Михаила Мишустина в Бразилию.



Наталья Жирнова