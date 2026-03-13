В Татарстане поймали торговца китайскими куклами, который не уплатил пошлины на 3 млн рублей

Для уклонения от таможенных платежей он оформлял заказы на третьих лиц, представляя товары как предназначенные для личного пользования

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей» в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина на протяжении четырех лет занимался импортом товаров из Китая с целью их дальнейшей перепродажи, сообщает пресс-служба таможни Татарстана.

Для уклонения от таможенных платежей злоумышленник разработал сложную схему: он оформлял заказы на третьих лиц, включая членов семьи, друзей и знакомых, представляя товары как предназначенные для личного пользования. Ввозимыми товарами были куклы, одежда, обувь и аксессуары для кукол, которые впоследствии реализовывались через популярные российские маркетплейсы.

Общая сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 3 миллиона рублей. По итогам расследования бизнесмен полностью признал свою вину и выплатил все таможенные платежи.

Ранее в Казани таможенники нашли 30 кг радиоактивных бусин в посылках из Китая.

Наталья Жирнова