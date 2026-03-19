Минфин даст только три года на адаптацию маркетплейсов к введению НДС в 22%

Министерство финансов России предложило обновленную схему повышения ставки НДС на зарубежные товары, приобретаемые физлицами через маркетплейсы, сообщает «Интерфакс». Согласно новым параметрам, переходный период будет сокращен, а размер ставок увеличен.

По информации замминистра финансов Алексея Сазанова, предполагается следующий график повышения: в первый год действия нововведений (с 2027 года) ставка составит 7%, во второй год — 14%, а на третий год произойдет переход к общеустановленной ставке в 22%.

Ранее Минфин предлагал более постепенное повышение: 5% в 2027 году, 10% в 2028 году и 15% в 2029 году с последующим переходом на максимальную ставку. При этом изначально максимальная ставка составляла 20%, но с текущего года была увеличена до 22%.

Противоположную позицию занимает Минпромторг, который выступает за введение полной ставки НДС на иностранные товары с 1 января 2027 года без поэтапного повышения. Этот подход поддерживают представители традиционного ретейла.

Маркетплейсы, включая Ozon, Wildberries и Alibaba, настаивают на необходимости адаптационного периода при переходе к полной ставке налога. Эту позицию разделяет Минэкономразвития. Ранее рассматривался компромиссный вариант перехода на полную ставку налога с 2029 года при сохранении поэтапного повышения в 2027—2028 годах.

Напомним, что оборот электронной торговли в России вырос в 5,5 раза с 2019 года.

Наталья Жирнова