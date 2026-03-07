Глава «Челны-Хлеба» ликвидирует одно из предприятий

Свою работу прекратит комбинат «Челны-Фуд», развивавший три направления: овощное, мясное и рыбное производство

Глава и владелец холдинговой компании «Челны-Хлеб», экс-депутат Госсовета РТ Рафаэль Юнусов ликвидирует одно из своих предприятий. Соответствующее сообщение появилось на Федресурсе. Речь идет о комбинате «Челны-Фуд» по переработке натуральной свежей продукции по трем направлениям: овощное, мясное и рыбное производство.

Единственным участником общества, вероятно, родственницей бизнесмена, Савией Юнусовой принято решение о ликвидации компании. Ликвидатором назначена Фаниля Чунтонова, срок предъявления требований кредиторами не менее 2 месяцев с публикации. Деятельность комбината в последние годы была убыточной.

Производство «Челны-Фуд» запустили в 2012 году. Как рассказывал глава холдинга, на первых порах мощность мясного цеха составляла 10—12 тонн в сутки, шла подготовка к запуску второй очереди комбината. Предприятие выпускало порядка 200 наименований колбас, сосисок, мясных деликатесов и полуфабрикатов, которые были изготовлены из мяса производства местных фермерских хозяйств.

Свой бизнес в хлебопекарной отрасли Рафаэль Юнусов ведет вместе с сыном Эдуардом. В 2024 году они продали сети магазинов «Челны-хлеб» и «Продслава» уфимской предпринимательнице Леане Гарифуллиной, которую связывают с башкирской ГК «Батыр».

Василя Ширшова