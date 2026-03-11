«Молснаб» в Казани оштрафовали за 800 кг некачественного сливочного масла

Были вынесены два решения о признании недействительными деклараций о соответствии на сливочное масло

Фото: Мария Зверева

Управление Роспотребнадзора по РТ по требованию прокуратуры республики провело внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Молснаб» — производителя молочной продукции в Казани (ул. Каучуковая, д. 5).

В ходе проверки инспекторы нашли сразу несколько нарушений: помещения завода не соответствовали установленным требованиям, а также компания неверно оформила документы на продукцию.

Лабораторные испытания выявили нарушение санитарных норм: в одном из образцов сливочного масла обнаружены бактерии кишечной палочки. В связи с этим с реализации сняли около 800 кг масла, которое не соответствовало требованиям техрегламента по микробиологическим показателям.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

По итогам проверки в отношении юрлица составили протоколы об административном правонарушении. Компания оштрафована на 30 тысяч рублей. Также вынесены два решения о признании недействительными деклараций о соответствии на сливочное масло.

Ранее глава Минсельхоза Татарстана Марат Зяббаров обратился с просьбой возобновить субсидии на производство молока для крупных и средних производителей.



Наталья Жирнова