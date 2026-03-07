Банкротством «Волгадорстроя» займется бывший конкурсник «Вамина» и «Сувара»

Суд утвердил в этом статусе Сергея Кондратьева, бывшего депутата Гордумы и замглавы исполкома Казани

В деле о банкротстве компании «Волгадорстрой» дорожника Айрата Миннуллина сменился конкурсник. К своим обязанностям приступил известный в Казани арбитражный управляющий Сергей Кондратьев. Он занимался банкротством «Вамина» и основателей «Сувара» Евгения Королькова и Айрата Жамилова.

Ранее Сергей Кондратьев был депутатом Казгордумы и работал заместителем главы исполкома Казани по земельным и имущественным вопросам. Имеет несколько госнаград и благодарственных писем, включая медаль «За доблестный труд».

В феврале «Татсоцбанк» требовал признать недействительным решение собрания кредиторов компании от 21 января 2026 года по вопросам кандидатуры арбитражного управляющего из членов ПАУ ЦФО. Но суд отказал банку и утвердил Сергея Кондратьева конкурсным управляющим «Волгадорстроя».

Василя Ширшова