«Яндекс» запросил разъяснения по рекламе в Telegram у Роскомнадзора и ФАС

6 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что реклама в Telegram нарушает российское законодательство

Компания «Яндекс» обратилась в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу с запросом о разъяснении ситуации, связанной с размещением рекламы в Telegram, сообщает Forbes.

К аналогичным действиям также присоединились ведущие отраслевые ассоциации: Ассоциация коммуникационных агентств России, Ассоциация развития интерактивной рекламы, Ассоциация блогеров и агентств, Ассоциация компаний-консультантов в сфере общественных связей и Российская ассоциация маркетинговых услуг.

В настоящее время рекламная сеть «Яндекса» для Telegram-каналов продолжает свою работу в штатном режиме. Представители «Яндекса» подчеркнули, что компания действует в полном соответствии с законодательством и предпринимает все необходимые меры для защиты интересов своих партнеров. После получения ответов от регуляторов компания обещает проинформировать о текущем статусе ситуации.

6 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что реклама в Telegram нарушает российское законодательство. Это вызвало волну дискуссий среди профессионалов рынка. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», сходятся во мнении, что запрет вряд ли остановит рекламную активность, а лишь подтолкнет бренды к поиску новых способов продвижения. Позднее ФАС назвала условие запрета рекламы в YouTube и Telegram.

Наталья Жирнова