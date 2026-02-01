Казань мобилизовала рекордное количество техники из-за аномального снегопада — более 1300 единиц

Городские службы работают в режиме плана «Буран», введенного с пятницы. Он продолжится до понедельника включительно

Фото: Динар Фатыхов

В Казани продолжается масштабная работа по ликвидации последствий аномальных снегопадов, которые не прекращаются уже четвертые сутки. Городские службы работают в режиме плана «Буран», введенного с пятницы. Он продолжится до понедельника включительно.

За прошедшие сутки на уборке улиц было задействовано рекордное количество техники — 1353 единицы, и 689 дорожных рабочих. Как сообщает мэрия, в работах участвуют комбинированные дорожные машины и тракторные щетки, которые выполняют первоочередные задачи: противогололедную обработку и разметание снега.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На данный момент работы по очистке города от снега ведут 717 единиц спецтехники и 561 дорожный рабочий. Работе коммунальных служб способствует снижение транспортной нагрузки на городские дороги. Для этого были приняты дополнительные меры: отменены очные занятия в школах, работа дополнительных кружков и секций, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный формат работы.

По прогнозам метеорологов, снегопады продолжатся до 3 февраля. Напомним, что днем в Кировском районе Казани планируют очистить от снега 30 улиц — список.

Наталья Жирнова