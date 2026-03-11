Новости бизнеса

Запуск «российской полки» на маркетплейсах отложили на год

18:38, 11.03.2026

Решение о переносе срока принято во избежание нагрузки на ретейлеров и онлайн-платформы

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг сообщил о переносе даты вступления в силу закона о «российской полке», передает «Интерфакс». При принятии закона торговые сети и маркетплейсы будут обязаны выделять определенную долю торговых площадей и онлайн-выдачи для продукции российского производства. Теперь это станет обязательным не с 1 марта 2026 года, как планировалось ранее, а с 1 марта 2027 года.

По информации пресс-службы министерства, решение о переносе срока принято для того, чтобы ретейлеры и онлайн-платформы могли постепенно и без существенной нагрузки на бизнес-процессы внедрить положения нового закона.

Напомним, что инициатива предполагает закрепление обязательной квоты для товаров отечественного производства как в офлайн-, так и в онлайн-торговле.

Ранее Минпромторг России выступил с критикой практики маркетплейсов, устанавливающих более низкие комиссии для импортной продукции по сравнению с товарами отечественных производителей.

Наталья Жирнова

