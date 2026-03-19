Программа «ПредприниМАМА» выходит в регионы

Фото: Мария Зверева

На всероссийском форуме «Мамы. Дети. Бизнес» подвели итоги онлайн-трека образовательной программы «ПредприниМАМА». Организатором проекта выступает Минэкономразвития России, оператором — Национальное агентство «Мой бизнес», а генеральным партнером — технологическая компания «Авито». Программа выполняет роль предакселератора основного проекта поддержки женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

Бесплатное дистанционное обучение было разработано специально для женщин с несовершеннолетними детьми и мам в декретном отпуске, желающих открыть свое дело или масштабировать существующий бизнес. Проект вызвал огромный интерес: было получено около 6 тысяч заявок со всей страны. Около тысячи участниц успешно освоили программу, получив фундаментальные знания и прикладные навыки. Выданные им сертификаты дадут дополнительные баллы при подаче заявки в основную программу «Мама-предприниматель».

«Авито», выступающий генеральным партнером программы, выбрал по 4 лучших проекта в категориях “Товары” и “Услуги”. Компания оценивала участниц, которые не только прошли обучение, но и запустили свой бизнес, среди критериев оценки были количество сделок, качество оформления профиля, отзывы и рейтинг продавца.

«Прошедший онлайн-трек показал невероятную целеустремленность и вовлеченность участниц. Мы наблюдали, с каким старанием девушки подходили к изучению материалов, глубоко погружались в теорию и сразу применяли полученные знания на практике. Впечатляет разнообразие сфер, в которых мамы запускают свои проекты: от креативных индустрий и консалтинга до клининговых агентств, ремонта и установки окон. Участницы смело ломают стереотипы, а наша задача как партнера — предоставить им удобные цифровые инструменты, чтобы эти бизнес-идеи находили своих клиентов и успешно масштабировались», — прокомментировала руководитель департамента продаж «Авито Услуг» Надежда Захарова.

Тренд на активное вовлечение женщин в бизнес подтверждает и аналитика платформы. По данным «Авито Услуг», за последний год число женщин в возрасте от 18 до 40 лет, развивающих свое дело, увеличилось на 7%. Все больше предпринимательниц выбирают цифровую экономику: быстрее всего растет число специалистов в IT, дизайне, маркетинге и организации мероприятий.

«В 2025 году мы зафиксировали стремительный рост их активности в таких консервативных сегментах, как готовый бизнес (+77%), автосервисы (+37%), запчасти и аксессуары (+30%). Это наглядно демонстрирует: деление товарных категорий на «мужские» и «женские» постепенно уходит в прошлое», — отметила руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Товаров» Татьяна Грибанова.

Логичным продолжением успешного онлайн-обучения станет выход программы в офлайн, чтобы участницы могли закрепить знания на практике. «Авито Товары» и «Авито Услуги» стали партнером первых региональных мероприятий «ПредприниМАМА» в Воронеже и Ростове-на-Дону.

В рамках региональных сессий эксперты «Авито» подготовили интенсивную практическую программу. Специалисты проведут кейс-сессию о трендах, а также организуют «живой» разбор аккаунтов участниц с персональными рекомендациями по визуальному оформлению, созданию продающих описаний и грамотному ценообразованию.

Возрастное ограничение 16+