«РЖД» выставили на продажу два небоскреба в «Москва-Сити»

Компания приобрела их в 2024 году за 193 млрд рублей

Фото: Дарья Пинегина

«РЖД» объявили о продаже офисных площадей в новом комплексе Moscow Towers, расположенном в деловом центре «Москва-Сити». Здание введено в эксплуатацию в 2024 году и является первым в России энергоэффективным небоскребом, получившим международный сертификат LEED Gold, сообщает ТАСС.

Комплекс представляет собой две башни высотой 286,9 метра (63 этажа), соединенные переходами каждые шесть этажей. Проект разработан известным немецким архитектурным бюро Werner Sobek. Помещения предлагаются без отделки.

Сумма сделки по покупке «РЖД» небоскреба Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити» составила в 2024 году около 193 млрд рублей. Пресс-служба компании тогда сообщила, что платить за него компания будет в рассрочку до 2044 года.

Наталья Жирнова