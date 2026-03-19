В Набережных Челнах заблокировали сайты по дистанционной продаже табака

15:20, 19.03.2026

Набережночелнинский городской суд Татарстана принял решение о полном запрете деятельности пяти интернет-ресурсов, осуществлявших дистанционную торговлю табачной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

В результате мониторинга были обнаружены веб-страницы, на которых открыто размещалась информация о продаже табачных изделий с возможностью доставки. Доступ к данным материалам был свободен, в том числе для несовершеннолетних пользователей, что является нарушением действующего законодательства.

Суд удовлетворил требования о блокировке противоправного контента и запрете распространения табачной продукции через данный интернет-ресурс. Напомним, что закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках вступит в силу в России в 2026 году.

Наталья Жирнова

