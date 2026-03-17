В Казани по делу о конверте на 2,5 млн пошел под суд экс-начальник отдела ЖКХ Кабмина Татарстана

За месяц следствия фабула обвинения в посредничестве взятке не поменялась, но самого Фаиля Салихова уволили по утрате доверия

Обвиняемый Фаиль Салихов. Фото: Реальное время

Перед Советским райсудом Казани предстанет сегодня бывший начальник отдела ЖКХ и транспорта правительства Татарстана Фаиль Салихов. 9 февраля тот же суд избрал ему домашний арест по обвинению в посредничестве особо крупной взятке под арбитражный суд, а уже 10 марта это дело было направлено в тот же суд для рассмотрения по существу. Однако источники «Реального времени» не исключают, что материалы будут перенаправлены в другой суд Казани.

До рассмотрения резонансного дела по существу сегодня не дойдет. Ожидается, что суд рассмотрит вопрос о продлении Салихову ранее избранной меры пресечения и, возможно, вынесет на обсуждение смену подсудности по делу. На прошлой неделе другой судья Советского райсуда Казани уже посчитал нужным перенаправить материалы дела другого обвиняемого в посредничестве той же взятке в центральный — Вахитовский суд Казани, поскольку в фабуле обвинения в качестве места преступления фигурирует правительственный объект на Площади Свободы, то есть именно в Вахитовском районе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, всего по делу привлекли четверых — взяткодателя и трех предполагаемых посредников, получателя взятки, как установлено следствием, не было. По версии СК и прокуратуры, давний знакомый Фаиля Салихова челнинец Валерий Салтыков в сентябре 2023-го предложил коммерсанту Марату Мингазову «порешать вопрос с положительным решением по его иску в арбитраже» путем передачи должностным лицам 3 млн рублей. На тот момент Арбитражный суд Татарстана рассматривал иск компании «Строй-Альянс» на 8,3 млн рублей по оплате работ за ребрендинг заправок в Воронежской области. В случае победы Мингазов обещал из полученных средств вернуть часть долга знакомому главе КФХ, который неоднократно вкладывал в его стройбизнес суммы в 5—10 млн рублей и требовал деньги назад с обещанной прибылью.

Когда Мингазов предложил фермеру дать еще 3 млн рублей — для коррупционного решения вопроса, тот согласился перечислить только 2,7 млн. После обналичивания сумма сократилась до 2,5 млн рублей, и именно с этой суммой в конверте Мингазов в сентябре 2023-го приехал в Казань вместе с Салтыковым и их общим знакомым Галеевым (ныне — свидетелем обвинения). В ходе следствия Мингазов и Галеев рассказывали, что Салтыков с конвертом ушел в Кабмин, а тот подтверждал — передача состоялась.

Валерий Салтыков. Реальное время / realnoevremya.ru

«На встрече Фаиль Салихов изначально деньги брать не хотел, но я настоял, — цитировали показания Валерия Салтыкова на заседании по мере пресечения в суде. — А потом позвонил и сказал — не смог помочь. Я подъехал в сентябре и забрал 2,5 млн рублей. Он не смог, потому что знакомый судья умер... Дальше я подумал, что мог бы оставить данные средства себе, ничего не говоря Марату [Мингазову], рассчитывая, что вопрос решится сам собой, — обманул его, приобрел на эти деньги машину Hyundai Elantra и зарегистрировал ее на жену... А когда суд отказал в иске и Мингазов позвонил — почему так получилось, — я ему ответил: в ситуации виноваты нанятые им юристы — не доработали».

Собственно, проигрыш в суде и невозврат инвестиций убедили главу КФХ, выступившего взяткодателем, заявить о ситуации в экономическую полицию, откуда материалы проверки попали в отдел СК по Советскому району Казани.

Реальное время / realnoevremya.ru

Сам начальник отдела ЖКХ и транспорта Кабмина РТ еще до задержания успел написать явку с повинной — повинился, что поддался на уговоры давнего знакомого и обещал поискать знакомого в арбитраже. Через два дня позвонил в приемную суда, узнал, что знакомый судья давно умер, и тут же передал Салтыкову, чтобы забрал деньги. При избрании меры пресечения выяснилось — на момент получения повинной от чиновника силовики уже знали о его роли.

Защитники Салихова не раз предлагали переквалифицировать его обвинения с посредничества взяточничеству в особо крупном размере на обещание такового. Однако следователи на это не пошли.

После задержания информация о личности начальника отдела ЖКХ исчезла с правительственного сайта, а через пару недель стало известно — его уволили по утрате доверия.