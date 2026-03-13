Логистическая компания «Трансакон» из Татарстана уклонялась от налогов более чем на 40 млн рублей

Под давлением собранных доказательств директор предприятия и его зам полностью погасили имевшуюся задолженность перед бюджетом

Фото: Динар Фатыхов

СУ Следкома по РТ завершило расследование уголовного дела в отношении руководства ООО «Трансакон». По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год руководство компании умышленно уклонялось от уплаты налогов путем внесения ложных сведений в налоговые декларации. Преступление было организовано группой лиц по предварительному сговору.

Схема уклонения от налогообложения заключалась в создании фиктивных взаимоотношений с 30 контрагентами. В результате таких действий предприятие не уплатило НДС и налог на прибыль организаций на общую сумму более 41 миллиона рублей, включая штрафы и пени.



Под давлением собранных доказательств директор предприятия и его заместитель полностью погасили имевшуюся задолженность перед бюджетом. Уголовное дело было прекращено.

Ранее в Татарстане было возбуждено дело о неуплате налогов на 372 млн рублей. В этом деле также фигурируют ложные сведения о контрагентах.

Наталья Жирнова