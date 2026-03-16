Суд остановил дело против блогера Лерчек из-за обнаруженного у нее рака желудка

Следствие обвиняет Чекалину и ее бывшего мужа Артема в том, что они с соучастниками вывели более 250 млн рублей в ОАЭ при продаже фитнес-марафонов

Прокуратура согласилась с просьбой защиты блогера Валерии Чекалиной, она же Лерчек, о приостановке уголовного дела. Как сообщает РИА «Новости», суд после этого решения освободил ее от домашнего ареста и остановил производство по ее уголовному делу. Это решение связано с ее серьезным заболеванием.

В конце февраля Чекалина родила четвертого ребенка, после чего была экстренно госпитализирована в онкологическое отделение. У блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии, сейчас она проходит курс химиотерапии. По словам адвоката Юлии Лисановской, болезнь также вызвала проблемы со зрением у Чекалиной. Защита попросила не только приостановить дело, но и отменить домашний арест.

Напомним, что следствие обвиняет Чекалину и ее бывшего супруга Артема в том, что с сентября 2021 по февраль 2022 года они вместе с партнером Романом Вишняком и другими соучастниками перевели более 250 млн рублей в ОАЭ при продаже фитнес-марафонов. При этом в банк были предоставлены документы с недостоверной информацией.



Наталья Жирнова