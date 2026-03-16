Компания экс-гендиректора «Яндекса» Nebius Group заключила сделку с Meta* на $27 млрд

Сообщается, что соглашение рассчитано на пять лет

Компания Nebius Group N.V., основанная экс-гендиректором «Яндекса» Аркадием Воложем и специализирующаяся на облачных решениях для искусственного интеллекта, подписала долгосрочный контракт с Meta* на поставку инфраструктуры для ИИ-проектов. Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что соглашение рассчитано на пять лет. В его рамках Nebius обязуется предоставить выделенные вычислительные мощности стоимостью $12 млрд, которые будут работать на базе платформы NVIDIA Vera Rubin. Первые поставки запланированы на начало 2027 года.

Дополнительно Meta* выразила намерение приобрести часть будущих вычислительных мощностей Nebius в новых кластерах на общую сумму до $15 млрд в течение пятилетнего периода. При этом Nebius планирует продавать часть своих мощностей сторонним клиентам, а оставшуюся часть зарезервирует для компании Цукерберга. Общая стоимость сделки составляет около $27 млрд.

Ранее амстердамская Nebius Group NV (бывшая Yandex NV) объявила о планах привлечь $3 млрд в виде конвертируемых облигаций и акций для расширения бизнеса после заключения крупного контракта с Microsoft.



Наталья Жирнова