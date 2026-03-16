За два дня сельхозярмарок в Татарстане продали продукции на 89 млн рублей

Фото: Роман Хасаев

С 14 марта в Татарстана возобновилась работа традиционных сельскохозяйственных ярмарок. Торговые площадки открылись в 14 локациях в Казани, на двух площадках в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, трех площадках в Нижнекамском районе, а также в других муниципальных районах с разной периодичностью, сообщает Минсельхоз.



На ярмарках представлены: свежее мясо, колбасы, молоко, сыры, масло, яйца, овощи, мед, сахар, мука и крупы. Продукция поставляется напрямую из районов Татарстана по доступным ценам.

За первую неделю работы ярмарок было реализовано сельхозпродукции на общую сумму 89,8 млн рублей. В частности, продано: 100,4 тонны овощей (в том числе 51,3 тонны картофеля), 18,9 тонны разливного молока, 28,7 тонны сахара, 177,3 тысячи яиц, 98,6 тонны мяса (из них 48,7 тонны говядины).

Напомним, что в Татарстане наблюдается рост цен на морковь — +6,5% за неделю.

Весенний сезон ярмарок продлится до 26 апреля. Они проводятся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Наталья Жирнова