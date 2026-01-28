АО «Туполев» предложило мировую «Татнефти» по иску на 11,7 миллиарда

Авиастроители предлагают нефтяникам решить вопрос миром, условия обсудят 16 февраля

Фото: Максим Платонов

В феврале арбитражный суд Татарстана рассмотрит по существу дело по иску «Татнефти» к АО «Туполев» на 11,7 млрд рублей, сейчас нефтяники изучают условия мирового соглашения с авиастроителями. По данным источников «Реального времени», спор возник из-за срыва поставок пассажирских самолетов Ту-214 авиакомпании «ЮВТ-Аэро». Представитель «Туполева» выразил надежду, что назначение нового управляющего директора Юрия Абросимова укрепит позицию в отношениях с «Татнефтью». Отраслевые эксперты видят единственный способ урегулировать спор в примирении, но исход дела, по их мнению, зависит от готовности нефтяной компании идти на уступки.

«Настроены на заключение мирового соглашения»

Судебный процесс по иску «Татнефти» к АО «Туполев» (входит в ОАК), который тянется с осени 2025 года, вступил в решающую стадию разбирательства. Арбитражный суд РТ после двух отложенных предварительных заседаний начал заслушивать позиции сторон. «Реальному времени» удалось побывать на открытии процесса.



В начале судебного заседания представитель «Туполева» Дмитрий Ермилов заявил о заинтересованности урегулировать спор посредством примирительных процедур. Он передал судье ходатайство о намерении заключить мировое соглашение с «Татнефтью». Соответствующее письмо также поступило в адрес нефтяной компании.



скриншот с сайта ОАК

«Татнефть» требует взыскать с «Туполева» 11,7 млрд рублей неосновательного обогащения, а также 276 млн рублей процентов. Предмет спора в ходе заседания не озвучивали, но это уже не первая судебная тяжба между компаниями: ранее нефтяники требовали с авиастроителей 5,6 млрд рублей по другому иску. Источники, близкие к ОАК, рассказали «Реальному времени», что речь идет о поставке партии пассажирских самолетов Ту-214 по контракту с «Татнефтью».



Воздушные суда предназначались для подконтрольной нефтяникам авиакомпании «ЮВТ-Аэро», но она так и не получила самолеты. Косвенно на это указывает тот факт, что проценты за пользование чужими средствами начисляются с 7 октября 2025 года. Об этом говорится в определении арбитражного суда. По неофициальной информации, это был крайний срок отгрузки авиатехники в контракте с «Татнефтью».



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Мы по-прежнему настроены на заключение мирового соглашения или поиск взаимовыгодных точек соприкосновения, которые были бы выгодны АО «Туполев», — пояснил представитель компании Дмитрий Ермилов. — В настоящий момент мы подготовили объяснение нашей правовой позиции. Мы надеемся, что назначение нового управляющего директора АО «Туполев» (Юрий Абросимов, — прим. авт.) усилит переговоры и укрепит нашу позицию в отношениях с «Татнефтью».

«Татнефть» против?

Дмитрий Ермилов попросил суд об отсрочке до начала основного судебного заседания. По его словам, она необходима для проведения нового раунда переговоров с «Татнефтью», которая до сих пор отказывалась от примирения.

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

— Мы прекрасно понимаем, что [отсрочка] играет не в нашу пользу, поскольку проценты начисляются за каждый день. Мы осознаем, что каждое отложение дела влечет за собой дополнительные временные и финансовые издержки. Поэтому, уважаемый суд, мы все-таки просим предоставить нам дополнительное время для решения этих вопросов, — заявил он.

Представитель «Татнефти» Марат Арсланов не стал возражать по поводу приобщения инициативы «Туполева» в материалы дела. Он также согласился с тем, чтобы суд смог открыть основное заседание и приступить к разбирательству по существу. Слишком затянулась стадия предварительных заседаний — пора решать.

Но это не означает, что «Татнефть» по умолчанию готова идти на мировую, отметили источники.

Суд дал на переговоры еще 4 недели

Судья Юлия Назарова назначила следующее заседание с отсрочкой еще на месяц. 16 февраля ответчик обязан будет представить условия мирового соглашения с «Татнефтью». Таким образом, основное заседание, вероятно, пройдет в русле примирительных процедур. В противном случае авиастроителям грозит взыскание 11,7 млрд рублей. В пресс-службе ОАК и «Татнефти» воздержались от комментариев.

«Татнефть — наш стратегический партнер», — отметил Ермилов в разговоре с «Реальным временем», давая понять, что рассчитывает на то, что истец примет инициативу о примирении. Согласно нормам Арбитражно-процессуального кодекса РФ, если вторая сторона не соглашается идти на мировую, то дальнейшее разбирательство ведется в русле взыскания.

Напомним, с 1 января этого года исполняющим обязанности управляющего директора «Туполев» и Казанского авиазавода — филиала ПАО «Туполев» стал 37-летний заместитель по финансовым вопросам предприятия Юрий Абросимов. Считается, что он стал креатурой татарстанского правительства, недовольного срывом программы Ту-214.

Юрий Абросимов сменил на этом посту авторитетного авиастроителя, члена правления ОАК Александра Бобрышева. Он совмещал должности заместителя генерального директора ПАО «ОАК» по оперативно-тактической авиации (ОТА) и ГОЗ и руководство «Туполевым». Причем, управление Казанским авиазаводом на него возложили год назад дополнительно к основной задаче по строительству и сдаче боевой авиатехники Су-30СМ(СМ2), стратегических ракетоносцев Ту-160М, Ту-95М(СМ), дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3. Ради пассажирской программы он попросил вернуться в Казань Зуфара Миргалимова, занимавшего пост управляющего директора филиала ПАО «ОАК» — Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина.

«Татнефть» поставила вопрос ребром

До этого «Татнефть» заключила контракт на строительство пассажирских самолетов Ту-214. Точное количество авиалайнеров доподлинно неизвестно, так как контракт не афишировался. По некоторым данным, Казанский авиазавод должен был сдать первую пару судов осенью 2024 года, а вторую пару — осенью 2025-го.

Но Казанский авиазавод построил лишь один Ту-214, и с иностранным бортовым обеспечением. Его передали страховой компании «Согаз». В январе этого года Александр Бобрышев ушел из структуры ОАК.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Иск Татнефти означает одно: вопрос поставки авиатехники поставили ребром. Иначе никак. Хотелось бы, чтобы у «Туполева» имелись конкретные предложения (по срокам поставки самолетов, — прим. авт.)», — отметил юрист Павел Тубальцев. Он не исключает, что заявление «Туполева» может быть зацепкой для затягивания процесса.

— Заключение мирового соглашения возможно на любой стадии судебного процесса. Наши суды ориентированы на примирительные процедуры. В данном случае суд и так пошел на экстраординарные меры, растянув предварительные слушания на два с половиной месяца, — указал он.

Мировое соглашение — единственный выход?

— На мой взгляд, мировое соглашение — единственная возможность выйти из сложившейся ситуации, — считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. — «Туполев» по объективным причинам не имел возможности производить самолеты. Только сейчас, после получения свидетельства об одобрении главного изменения типовой конструкции самолета Ту-214 с современным отечественным комплексом бортового радио-электронного оборудования и комплектующими, ситуация меняется.

«В первую очередь самолет не был сертифицирован в том облике, в котором планировалось поставлять авиакомпаниям. Во-вторых, проблемы связаны с теми, кто создавал отечественные аналоги зарубежным компонентам и системам. Например, производство авиадвигателей ПС-90 давно налажено, но по тем компонентам, которые ранее не существовали, столкнулись с общесистемными проблемами», — пояснил он. Кроме того, на самом авиазаводе запущена программа технического перевооружения, которая полностью профинансирована за счет федеральных ресурсов. «Чтобы выйти на серийное производство самолетов Ту-214, потребуется больше времени, чем ожидалось ранее», — добавил Пантелеев.

В результате в проекте мирового соглашения, скорее всего, будет заложен перенос сроков поставки воздушных судов, исходя из реальных производственных возможностей. Может быть пересмотрена и стоимость самолетов в сторону увеличения. Наиболее вероятный срок поставки первых судов — 2027 год. Остается открытым вопрос: согласится ли «Татнефть» пойти на мировую.