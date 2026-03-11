МЭА готовит рекордный выброс нефти из резервов на фоне конфликта в Иране

Фото: Максим Платонов

Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило высвободить крупнейший в своей истории объем нефти из стратегических резервов. Цель инициативы — снизить цены на сырую нефть, резко выросшие на фоне военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Предлагаемый объем высвобождения превысит 182 млн баррелей — именно столько члены организации направили из резервов в 2022 году. Окончательное решение может быть принято уже в среду, если страны‑участницы единогласно поддержат инициативу.



В понедельник стоимость нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила $119 за баррель, продемонстрировав рост на 29–31%. К вечеру того же дня котировки начали снижаться. Во вторник, к 17:50, цена опустилась ниже $90 за баррель.

Ранее аналитик банка Morgan Stanley Мартин Ратс назвал ожидания по стабилизации рынка за счет резервов «явно противоречивыми». По его словам, зачастую подобные меры приводят к дальнейшему росту цен, так как сам факт распечатывания хранилищ сигнализирует инвесторам о серьезности момента и состоянии стресса в мировой экономике.

Схожую позицию занимает Пол Хорснелл из Оксфордского института энергетических исследований, который отмечает, что заменить реальные текущие поставки статичными запасами крайне сложно, и рынки традиционно реагируют на такие попытки без оптимизма.



Рената Валеева