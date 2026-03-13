Улыбайтесь, «стрелки», вы чемпионы!

Финальным турниром чемпионата Татарстана завершился зимний сезон по футболу

«Стрела-История улыбки»: победители зимнего чемпионата Татарстана. Фото: предоставлено федерацией футбола Татарстана

В футбольно-легкоатлетическом манеже Казани завершился зимний чемпионат Татарстана по футболу. В числе финалистов были четыре команды, лучшей из которых оказалась казанская «Стрела-История улыбки». На местах ниже — челнинская «Турбина-Строитель», «Алабуга» из Елабуги и команда «Алга Групп-Трудовые резервы» из столицы Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».

На беговых дорожках спринтеры и стайеры, на поле регбистки и футболисты

Финальный мини-турнир, в котором сыграли четыре команды, пришелся на выходные, праздничные дни 7—8 марта. Первыми на футбольно-легкоатлетический манеж вышли футболисты «Стрелы-Истории улыбки» и «Алабуги».

Последние пробивались в Казань через расстояния и снежные заносы. Дело в том, что елабужане — одна из самых сложных команд республиканского чемпионата, поскольку часть ее футболистов проживает в Набережных Челнах, откуда родом главный тренер Владимир Барышев, часть — в Казани, и часть — в Елабуге. Причем на момент, когда Барышев возглавил команду, некоторые игроки приезжали на официальные игры из соседнего Ижевска. Владимир Леонидович вспоминал об этом уже после игры в эксклюзивном интервью «Реальному времени», которое будет опубликовано чуть позже.

Радик Ахмадуллин (в центре). предоставлено федерацией футбола Татарстана

Пока же его подопечные, как капельки ртути, собрались в Казани из разных городов республики, но без единого очка. Дело в том, что до начала финального раунда были проведены полуфинальные турниры в Казанской и Закамской зонах. По их итогам три очка было у «Стрелы-Истории улыбки», которая в рамках турнира Казанской зоны обыграла «Алгу Групп-Трудовые резервы». В Закамской зоне челнинская «Турбина-Строитель» в очном противостоянии была сильнее «Алабуги» из Елабуги».

Необходимо напомнить, что за время игровой карьеры Барышев умудрился поиграть за три команды мастеров Набережных Челнов — «Турбину», «КАМАЗ» и КАЦ-СКИФ, Нижнекамск и казанский «Рубин», как в советский, так и в российский период. А его визави, наставник «стрелков» Олег Миронов, будучи воспитанником Казани, поиграл в «Рубине» чуть да маленько, по паре лет в советский и в российский периоды. Но в один из таких редких сезонов они все-таки стали одноклубниками, в 1985 году, когда за «Рубин» играли юный тогда Миронов и молодой Барышев.

Олег Миронов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда в футбол играешь во время уразы

Было бы красиво написать, что нынешнее противостояние «Стрелы-Истории улыбки» и «Алабуги» было долгожданной встречей старых друзей-товарищей, но, справедливости ради, команды двух наставников в последние годы так часто выходят вместе на поле, что успели изучить друг друга вдоль и поперек. Если в прошлом году они не встречались в зимнем первенстве Татарстана, зато вволю наигрались летом — начиная с матча за Суперкубок республики.

предоставлено федерацией футбола Татарстана

В начале игры острее было у ворот команды гостей, но первый стопроцентный момент состоялся у ворот «стрелков», когда их голкипер Байрамгелди Хумметгелдиев выбежал к линии штрафной площадки. Там он столкнулся с атакующим игроком гостей, после чего футболист «Алабуги» с острого угла направил мяч в пустые ворота. Хумметгелдиева выручили партнеры, вынеся мяч из пустых ворот.

Регламент матчей зимнего первенства позволяет тренерам проводить большое количество замен, в том числе и обратных, что напоминает правила игры по хоккею с шайбой. Это особенно важно во время нынешнего турнира, который пришелся на священный месяц Рамадан. Часть игроков команд-финалистов пыталась соблюдать пост, но вынуждена была отказаться от этого намерения, выполнение которого выглядит даже тяжелее, чем у профессиональных спортсменов. Все-таки здесь речь идет о любителях, которые, постясь, продолжают работать и заниматься спортом.

У «стрелков» таких футболистов было больше, чем у конкурентов, в том числе и потому, что несколько игроков являются выходцами из Средней Азии, где к вопросам религии подходят жестче. И вот один из них — Чонибек Шоев стал автором решающего гола в матче с «Алабугой», особенно порадовав небольшую группу поддержки из числа соотечественников. 1:0 в пользу команды «Стрела-История улыбки».



предоставлено федерацией футбола Татарстана

«Ничто же не предвещало»

В противостоянии челнинской «Турбины-Строителя» и казанской команды «Алга Групп-Трудовые резервы» происходившее поначалу напоминало какой-то детектив с плохим сценарием. Начать с того, что на игровом табло поменялись названия команд, но не счет. Цифры «1:0» по итогам первого матча так и остались гореть, ошибочно давая понять запоздавшим зрителям, что «Алга Групп-Трудовые резервы» ведет в счете. Однако челнинцы, быстро забив реальный гол, изменили цифры на табло на 1:1, а затем представители их тренерского штаба заставили поменять цифры еще раз, уже на правильный счет — 1:0 в свою пользу.

Новичок финального этапа «Алга Групп-Трудовые резервы» выглядит немного несбалансированным с точки зрения игрового состава. Среди прочих в нем выделяются юные братья Рычаковы, сыновья представителей тренерского штаба Никита Кисляков и Илья Баранов, молодые экс-футболисты «Сокола» Наргиз Абдуллин и Максим Малинин, футболисты среднего возраста Данил Воронов и Вильдан Ермилов, Роман Пирмамедов и Руслан Повышев, играющий администратор Александр Громыко, дядя Фаза, он же тренер Сергей Кириллин, и «отцы-командиры» Кирилл Кисляков и Владимир Баранов.



Несбалансированность конкретно по возрастному показателю, когда в команде много молодых, ощутимо влияет на стабильность в игре. Матч с Челнами служит ярким доказательством этого тезиса. В концовке первого тайма «Турбина-Строитель» забила второй гол, а уже в самом начале второго счет на табло изменился на 2:2.

предоставлено федерацией футбола Татарстана

Исполнительный директор федерации футбола Радик Ахмадуллин, который отработал в качестве главного судьи в матче «стрелков» и елабужан, отлучался на время, а когда вернулся, то его удивлению не было предела. «Ничто же не предвещало», — говорил Амадуллин в адрес представителей тренерского штаба челнинцев, упустивших голевое преимущество.

— Ничто не предвещало, — соглашаясь, вторили челнинцы, как эхо.

Дальше игровые качели могли качнуться в любую сторону, но в конкретном матче игровой и жизненный опыт челнинцев перевесил, они забили третий, победный гол — 3:2.

Небольшой перерыв в ожидании летнего сезона

Перед заключительным днем финала зимнего чемпионата Татарстана, который прошел 8 марта, все встало на свои места. Поздравления «с наступающим», редко звучавшие днем ранее, сменились на непрекращающееся «с праздником». Тон в этом задавал настоящий генерал в отставке и гусар по жизни Александр Гусев, президент федерации футбола Татарстана, который прибыл на торжественную церемонию награждения. Ход чемпионата как будто бы специально подарил ему и собравшимся зрителям два матча из разряда за бронзу и чемпионство. Вначале «Алабуга» и «Алга Групп-Трудовые резервы» схлестнулись в поединке за бронзовые медали. Очков у них изначально не было, бились команды за них яростно. В конечном счете решающую роль в матче сыграли экс-«соколы». Нынешний «трудовик» Данил Воронов сравнял счет в первом тайме, а его бывший партнер, а нынешний «алабужанин» Руслан Щербин забил во втором тайме решающий гол — 2:1. «Трудовикам» остается утешаться тем, что их нападающий Воронов с 9 забитыми мячами (один с пенальти) стал вторым бомбардиром турнира, уступив по этому показателю Чонибеку Шоеву, у которого тоже 9 мячей, но все они были забиты с игры.

предоставлено федерацией футбола Татарстана

«Алга Групп-Трудовые резервы» заняла четвертое место, «Алабуга» — третье, а в импровизированном финале сошлись челнинская «Турбина-Строитель» и «Стрела-История улыбки». Кстати, такие длинные названия в составах обеих казанских команд-финалистов напоминают любителям футбола со стажем о временах первых чемпионатов России, когда многие команды высшей лиги своими названиями напоминали скороговорки: «Жемчужина-Амерус Энтерпрайзес», а потом «Жемчужина-Кубань» из Сочи, или же «Локомотив-Эретиспорт», а потом «Локомотив-Спортсмен» из Нижнего Новгорода. Времена были такие: мало денег в бюджете — много букв в названии.

В нашем случае следует поблагодарить спонсоров, которые поддерживают, по сути, любительские команды. К примеру, руководство федерации футбола Татарстана до сих пор точно не знает: какое количество команд будет стартовать в летнем чемпионате, после того как в прошлом году была дисквалифицирована казанская «Родня», а уже в этом году снялся с высшей лиги «Менделеевск».

Александр Гусев на церемонии награждения. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Завершая рассказ о финальной части чемпионата Татарстана, следует сказать, что история улыбок «стрелков» с самого начала сотрудничества команды с новыми спонсорами стала писаться золотыми буквами. Победа в противостоянии с челнинцами со счетом 1:0 позволила команде «Стрела-История улыбки» стать чемпионом республики, оставив «Турбину-Строитель» на втором месте в турнире. Теперь футболистам предстоит небольшой перерыв, а началом летнего сезона станет матч за Суперкубок, в котором «Алабуга» сыграет с альметьевским «Элметом».

