Исторический катташи и современные чулпы

В Национальном музее Татарстана в преддверии Fashion Iftar открыли выставку «Җеп»

Помимо одежды, на выставке много аксессуаров. Фото: Артем Дергунов

Татарский костюм и украшения рубежа XIX—XX веков и примеры его переосмысления в современности показали в Национальном музее РТ на выставке «Җеп» («Нитка, нить»). Здесь в том числе представлены 11 казанских брендов и рисунки Нияза Хазиахметова. Куратором проекта стала Джаннат Мингазова, основатель проекта Fashion Iftar, которая открыла экспозицию в день 32-летия. Подробнее — в материале «Реального времени».

Определи возраст сам

— Нить связывает время, поколения, разные традиции, современное и историческое, — объяснил смысл названия генеральный директор Нацмузея Айрат Файзрахманов. И пошутил, что после на площадке откроется выставка, которая, по совпадению, называется «Җәннәт бакчалары» («Райские сады»), — она приурочена к году «Казань — культурная столица исламского мира».

На открытии был организован и небольшой показ мод, правда, при обилии гостей и их неорганизованном размещении моделям пришлось непросто — порой за место на «подиуме» они конкурировали с журналистами и фотографами.

— В рамках данной выставки я хотела показать интеллигентную сторону татарской культуры, потому что меня с детских лет воспитывали, что татары — это про образование, татары — про искусство, про то, чтобы интересоваться всем новым, развиваться и, конечно же, развивать себя, — указала Джаннат Мингазова.

Выставка проходит в четырех залах второго этажа и поделена на блоки «Җеп. Сквозь года», «Җеп. Головные уборы», «Җеп. Руки и ремесла», «Җеп. Форма». В каждом из них примеры исторического костюма, украшений из коллекции Национального музея (а также самой Мингазовой и Гульшат Нугайбековой) соседствуют с работами современных брендов.

Выставка объединяет фонды музея и работы дизайнеров. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Что касается музейных фондовых предметов, то мы с коллегами тоже немного поиграли и решили показать не только понятные, привычные образы (рубаха, камзол и калфак, например), но и поиграть на таком небольшом противопоставлении, — отмечает заместитель генерального директора музея по научно-исследовательской работе Дина Гатина-Шафикова.

Потому выставку открывает два костюма. Один немного архаичный, с длинной туникообразной рубахой, а другой — уже в стиле модерн. На голове — не самый известный убор катташи, который раньше считался распространенным только у девочек, но сейчас находятся фотографии, где его носят и взрослые женщины.

Выставка организована так, что образцы различных мастеров находятся рядом, без какого-либо разделения. Порой, только прочитав этикетку, можно определить, что это чулпа не XIX века, а Резеды Аглиулловой. С другой стороны, невозможно сходу не узнать микротюбетейки Your Yool Тани Черногузовой — потому что современные дизайнеры уже поднаторели в маркетинге.

Вообще, аксессуаров на выставке немало. Это сумки Данияра Хазиева и Айгель Салях. За обувь, конечно, отвечает, бренд «Сахтиан». Контрастом на выставке выступают украшения из поликарбоната, произведенного на «Казаньоргсинтезе». Но этим блок аксессуаров не ограничивается. Художница Гузель Хаиб (чей рисунок стал основой для мурала на доме Татарстан, 7) здесь показывает свои украшения — это ее совместный с мужем бренд IMIR Jewelry. Пару ей составляют DASAEV и Matrushke.

На открытии прошел и модный показ. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Миры Нияза Хазиахметова

«Нить» — это про мир современной женщины. Не говорим — татарской, потому что продукцию местных дизайнеров носят горожанки вне зависимости от национальности. При этом объединяет экспонаты выставки мужской взгляд. Это плакаты Нияза Хазиахметова — впервые за долгое время их можно увидеть столько сразу в виде выставки. Как известно, Хазиахметов вдохновляется иллюстраторами первой половины XX века, творившими в стиле модерн и ар-деко, внедряя темы татарского джадидизма, даже этнофутуризма — все это не без доли юмора.

На выставке доминируют известные имена с вниманием к дорогой традиции. Buro Banu, который планирует сейчас открывать магазин в ЦУМе, показывает и реплики исторических костюмов, и их современные вариации. А Луиза Скипина берет за основу уже не только татарское, но и весь Восток.

Дополняют, объединяют экспозицию плакаты Нияза Хазиахметова. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С другой стороны, самый молодой бренд Qayna максимально свободно трактует татарскость, отходя от этники, — у него это проявляется через слова, вышивки, названия («Якты», «Ябалак»). Если не приглядываться — практически база.

— Для меня открытием стал этот бренд, — отмечает Гатина-Шафикова. — Они миксуют в своих коллекциях непонятные визуальные коды в виде платья, камзола, жилета, головного убора. Они работают с мифологией. У них современный костюм, вдохновленный 80-ми, но при этом принт — Шурале апа.

Lusi Лилии Галимуллиной, пожалуй, наиболее интересно размышляет на тему традиций. К примеру, имитирует элементы хаситэ, нагрудной перевязи, с помощью кожаной вышивки.

— Галимуллина показала здесь, что изнанка может выглядеть также круто, как лицевая сторона, — отметила экскурсовод Оксана Галибаева.

Кроме того, отдельный стенд посвящен работам из лаборатории «ДПИ Татар» арт-резиденции «Реактор» под кураторством Миры Рахмат. Здесь внимание зрителей привлекали, например, вазы-ичиги студии Vnutri Matur и стол Оzyn от «Металломании».

Предлагаем читателям самим догадаться, сколько лет этим ичигам. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Цвет, рисунок, крой, смысл

В первую очередь, задача выставки, как кажется, показать передачу визуальных традиций. Они будут понятны и местным жителям, и туристам. Продлится выставка, кстати, весь март.

— Про визуальный код я бы поспорила, потому что, когда я слушала куратора выставки, она раскрывала более глубинные основы, — говорит Гатина-Шафикова. — Я думаю, современные дизайнеры этот этап рисунка, цвета уже переросли. Они работают, например, с кроем, что мы видим у Buro Banu.

Выставка «Җеп» организована в рамках программы Fashion Iftar. Он в этом году пройдет в 10-й раз 13—15 марта, его основными цветами станут синий и голубой, а лейтмотивом станет свобода (ирек). Ифтар на 1700 человек с показом мод и выступлением Эльмиры Калимуллиной будет организован в МВЦ «Казань Экспо» в первый день, а на второй в отеле Millennium Panorama пройдет лекторий при участии Союза дизайнеров Татарстана и института развития индустрии моды Bienopen, вход на него, кстати, свободный.

