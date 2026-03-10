FT: планы G7 по распечатыванию нефтяных резервов могут не остановить рост цен

Сам факт распечатывания сигнализирует инвесторам о серьезности момента и состоянии повышенного стресса в мировой экономике

Реализация планов стран «Группы семи» (G7) по высвобождению сотен миллионов баррелей нефти из стратегических запасов вряд ли обеспечит стабилизацию цен на топливо, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит эскалировать. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на мнения аналитиков.

Эксперты подчеркивают, что текущая ситуация на энергетическом рынке несопоставима с аналогичными мерами прошлых лет, включая интервенции 2022 года. В частности, аналитик банка Morgan Stanley Мартин Ратс называет ожидания по стабилизации рынка за счет резервов «явно противоречивыми». По его словам, зачастую подобные меры приводят к дальнейшему росту цен, так как сам факт распечатывания хранилищ сигнализирует инвесторам о серьезности момента и состоянии стресса в мировой экономике.

Схожую позицию занимает Пол Хорснелл из Оксфордского института энергетических исследований, который отмечает, что заменить реальные текущие поставки статичными запасами крайне сложно, и рынки традиционно реагируют на такие попытки без оптимизма.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, в понедельник цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку в $119 за баррель, достигнув максимума с июня 2022 года.

На этом фоне руководство Международного энергетического агентства (МЭА), участвующее в дискуссиях G7, призвало к началу работы по коллективному использованию запасов. По данным издания, резервы стран — членов МЭА составляют порядка 1,2 млрд баррелей, помимо этого, они располагают промышленными запасами для сглаживания волатильности.

Рената Валеева