Ближний Восток сократил добычу нефти на 6,7 млн баррелей в сутки — это треть добычи до конфликта

В результате общее сокращение мировых поставок достигло 6%

Фото: Артем Дергунов

Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт совокупно сократили добычу нефти до 6,7 млн баррелей в сутки — это примерно треть от их общего производства до начала конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В результате общее сокращение мировых поставок достигло 6%.

Саудовская Аравия уменьшила добычу на 2—2,5 млн баррелей в сутки, Ирак — на 2,9 млн баррелей, что составляет почти 60% от февральского уровня. ОАЭ снизили производство на 500—800 тыс. баррелей, а Кувейт — примерно на 500 тыс. баррелей в день.

Гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер назвал текущий кризис самым масштабным в истории нефтегазового региона.

— Сбой вызвал серьезную цепную реакцию не только в сфере грузоперевозок и страхования, но и оказал значительное влияние на авиацию, сельское хозяйство, автомобилестроение и другие отрасли, — заявил Нассер.

По его мнению, возобновление судоходства в Ормузском проливе критически важно для стабилизации обстановки. Эксперты Bloomberg, в свою очередь, отмечают, что действующие ограничения добычи способны ускорить рост цен на нефть и спровоцировать долгосрочное перераспределение поставок.

США планируют ослабить нефтяные санкции против России — в основном для поставок в Индию.

Наталья Жирнова