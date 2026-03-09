Нефть Brent пробила отметку $110: G7 готовится распечатать свои резервы

Как минимум три государства «семерки», включая США, уже выразили готовность

Фото: Артем Дергунов

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель. Резкое ралли котировок спровоцировано эскалацией ситуации вокруг Ирана, что поставило под угрозу стабильность мировых поставок энергоносителей.

На фоне ценового шока страны «Большой семерки» инициировали обсуждение чрезвычайных мер по стабилизации рынка. По информации Financial Times, сегодня министры финансов G7 проведут экстренное совещание. В обсуждении примет участие исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.



Ключевым вопросом повестки станет скоординированное высвобождение нефти из стратегических резервов. По данным источников FT, как минимум три государства «семерки», включая США, уже выразили готовность распечатать хранилища.

В администрации Дональда Трампа рассматривают сценарий масштабной интервенции: на рынок может быть выброшено от 300 до 400 млн баррелей нефти. Это составляет порядка 25–30% от суммарных стратегических запасов стран-членов МЭА, которые в настоящее время оцениваются в 1,2 млрд баррелей. Аналитики отмечают, что западные экономики пытаются «тушить пожар» собственными резервами, опасаясь разрушительных последствий высокой инфляции для национальных производств.



Рост энергетических котировок прокомментировали в России. Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подчеркнул, что текущая конъюнктура укрепляет статус Москвы на мировой арене.

— С ценами на нефть выше $100 голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче, — констатировал Дмитриев в своем телеграм-канале.

Эксперты предупреждают: если интервенция G7 не принесет желаемого результата, а напряженность на Ближнем Востоке продолжит расти, следующим психологическим барьером для Brent может стать отметка в $120–125.

Рената Валеева