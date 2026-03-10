США планируют ослабить нефтяные санкции против России — в основном для поставок в Индию

Власти Соединенных Штатов уже уведомили европейских партнеров

Фото: Реальное время

Власти США уведомили европейских партнеров о том, что возможное ослабление американских ограничительных мер против нефтяного сектора РФ коснется в основном поставок в Индию. Источники Bloomberg подчеркнули, что любые решения, касающиеся санкций, будет принимать лично президент США Дональд Трамп.

Ранее глава государства заявлял о намерении ослабить санкции, связанные с нефтью, в отношении ряда стран. По словам Трампа, такая мера призвана помочь справиться с ростом цен на нефть.

Индия в последние годы стала одним из ключевых импортеров российской нефти, особенно после того, как европейские страны последовательно сокращали закупки в рамках собственных санкционных ограничений. В 2023—2024 годах доля российской нефти в импорте Индии существенно выросла: страна закупала сырье со скидкой.

При этом механизм возможного ослабления санкций пока не раскрывается.

Напомним, 14 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия пообещала США полностью прекратить закупки российской нефти. Взамен Вашингтон готов снизить тарифы на индийские товары с 25% до 18%. МИД Индии объяснил решение «перерасчетами» из‑за изменений в мировой экономике.



Рената Валеева