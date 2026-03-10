Россия и КНДР реализуют первый совместный промпроект во Владивостоке

Это произойдет, несмотря на действующие ограничения ООН, запрещающие создание совместных предприятий с компаниями Северной Кореи

Российская компания «Агрохолдинг «Золотая осень» реализует совместный проект с северокорейской организацией во Владивостоке, несмотря на действующие ограничения ООН, запрещающие создание совместных предприятий с компаниями КНДР, сообщает NK News.

По информации руководителя материнской компании «Блэк Хорс» Владимира Соколова, строительство завода ведется в северном районе города, рядом со строительной площадкой жилого комплекса. Партнером проекта выступает северокорейская компания «Пхурунсан», предположительно связанная с предприятием «Пхурунсан Пластмасс».

На текущий момент основные строительные работы завершены, ведутся внутренние отделочные мероприятия. Запуск производства запланирован на апрель текущего года. Завод будет выпускать различные виды упаковочных материалов: полиэтиленовые пакеты для мусора и пищевой продукции, одноразовую посуду и контейнеры.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Особое внимание на предприятии планируется уделить производству биоразлагаемого пластика, что соответствует современным экологическим трендам. По данным спутниковых снимков, строительство началось в прошлом году с заливки фундамента, а к осени были возведены первые металлические каркасы и служебное здание.

Владимир Соколов подчеркнул, что этот проект может стать первым в серии двусторонних производственных инициатив между Россией и КНДР на Дальнем Востоке. На данный момент между странами действует Декларация о стратегическом партнерстве.

Наталья Жирнова