Суд взыскал более пяти миллионов рублей со скандального Urban University

Этого добился Роспотребнадзор

Фото: Ирина Плотникова

Верхнеуслонский районный суд Татарстана удовлетворил коллективный иск Управления Роспотребнадзора по республике против ООО «Эдэкс» по делу о ненадлежащем оказании образовательных услуг. С компании взыскано более 5 млн рублей в пользу пострадавших граждан.

В Управление обратились 28 потребителей с просьбой о защите нарушенных прав со стороны ООО «Эдэкс». Граждане жаловались, что при заключении договора на оказание образовательных услуг организация обещала предоставить обучение в сфере IT с последующим трудоустройством. Впоследствии условия договора менялись. Люди брали кредиты, а когда пытались расторгнуть договор и вернуть деньги, фирма затягивала время, а затем и вовсе перестала выходить на связь.

В прошлом году с помощью РПН студентам вернули 87 млн рублей, в том числе 4 млн — по итогам прямой линии. Обращения продолжают поступать — не только из Татарстана, но и других регионов России

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для защиты прав потребителей Управление Роспотребнадзора обратилось в суд с коллективным иском о взыскании с ООО «Эдэкс» денежных средств, уплаченных по договору оказания платных образовательных услуг, неустойки за неудовлетворение требований потребителей и компенсации морального вреда.

По результатам судебного разбирательства решением Верхнеуслонского районного суда Республики Татарстан №2-1180/2025 постановлено удовлетворить иск Управления, взыскав с ООО «Эдэкс» в пользу граждан более 5 миллионов рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу, у ответчика имеется законное право обжаловать данное решение.

Рената Валеева