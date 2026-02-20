Новости экономики

ЦБ изменил критерии системной значимости банков

13:34, 20.02.2026

Надбавки к капиталу планируется вводить поэтапно, ориентировочно с 2028 года

Фото: Динар Фатыхов

Банк России доработал методику определения системно значимых кредитных организаций (СЗКО) с учетом мнения рынка, сообщила пресс-служба Центробанка.

В расчет включены вложения в ценные бумаги, обеспеченные секьюритизированными потребительскими кредитами. В критерий оценки эффекта домино добавлены взаимосвязи с небанковскими финансовыми организациями. В показатель «Масштаб клиентской базы» теперь входят юридические лица и индивидуальные предприниматели. Показатель «Региональная значимость» перенесен в дифференцирующие критерии.

Проект нормативного акта планируется опубликовать в первом полугодии 2027 года, перечень СЗКО сформировать осенью 2027 года. Дифференцированные надбавки к капиталу предполагается вводить поэтапно, ориентировочно с 2028 года.

Ариана Ранцева

