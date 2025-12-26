Поиски малайзийского «Боинга» возобновится спустя 11 лет — на нем было 239 человек

Несмотря на масштабные поисковые операции, проведенные в предыдущие годы, никаких следов авиалайнера до сих пор не обнаружено

Фото: Реальное время

30 декабря возобновятся глубоководные поиски самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 по маршруту Куала‑Лумпур — Пекин. Операция будет проведена американской компанией Ocean Infinity и продлится 55 дней с перерывами, сообщили в New Straits Times. В ведомстве уточнили, что работы запланированы в районе, где, по оценкам экспертов, наиболее вероятно обнаружение авиалайнера.

Рейс MH370 — Boeing 777‑200ER (бортовой номер 9M‑MRO) — вылетел из Куала‑Лумпура в ночь на 8 марта 2014 года в 00:42 по местному времени. В 01:19 экипаж последний раз вышел на связь с наземными службами, а уже в 01:21 самолет пропал с экранов радиолокаторов. При этом, как позже установили специалисты, лайнер оставался в воздухе еще около 7 часов.

После отключения транспондеров — устройств, передающих информацию о местоположении и идентификационные данные, — самолет изменил курс, отклонившись на сотни километров от запланированного маршрута. Последний зафиксированный сигнал пришел при прохождении путевой точки MEKAR на воздушной трассе №571 северо‑западнее острова Пулау‑Перак на высоте 10 900 метров. Дальнейший маршрут удалось реконструировать благодаря данным о работе двигателей Rolls‑Royce: терминалы лайнера передавали эти сведения через спутники Inmarsat наземным службам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии официально признали, что самолет потерпел катастрофу, а все люди на борту погибли. Несмотря на масштабные поисковые операции, проведенные в предыдущие годы, никаких следов авиалайнера до сих пор не обнаружено.

За время расследования были выдвинуты несколько основных версий произошедшего:

Угон самолета. На борту находились два пассажира, использовавших поддельные паспорта (иранцы, выдававшие себя за итальянца и австрийца). Однако прямых доказательств их причастности к исчезновению лайнера найти не удалось.

Действия пилотов. У командира экипажа Захари Ахмада Шаха был обнаружен самодельный тренажер — симулятор полетов. За месяц до исчезновения рейса MH370 он удалил из памяти устройства данные о виртуальных маршрутах, включая полеты в акватории Индийского океана. Среди гипотез — преднамеренное отключение систем связи, изменение курса и разгерметизация салона, а также версия о том, что пилот мог столкнуться с нештатной ситуацией (пожар, разгерметизация) и случайно отключить оборудование.

Техническая неисправность или сбой. Однако проведенный анализ показал, что самолет был технически исправен и прошел плановое обслуживание перед вылетом.

Рената Валеева