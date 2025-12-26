В Татарстане и других регионах ликвидировали типографии, печатающие поддельные паспорта

Общий доход злоумышленников от противоправной деятельности превысил 2,6 млрд рублей

Сотрудники МВД и УФСБ России провели операцию по ликвидации сети нелегальных типографий, занимавшихся изготовлением поддельных документов. Общий доход злоумышленников от противоправной деятельности превысил 2,6 млрд рублей, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве и Московской области, а также в Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане, Крыму и Севастополе изъято свыше 50 тыс. фальшивых документов.

Преступная группа изготавливала фальшивые паспорта, дипломы об образовании и о повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и иные документы с реквизитами органов государственной власти. Особенную опасность представляло то, что большинство подделок печаталось на официальных бланках, в которые затем вносилась заведомо ложная информация.

Злоумышленники размещали объявления о своих «услугах» не менее чем на 200 интернет‑ресурсах — в социальных сетях, мессенджерах и на специализированных сайтах. Готовые подделки отправлялись почтой в разные регионы России либо доставлялись курьерами в пределах Москвы и Московской области. Подпольные типографии размещались как в жилых помещениях по месту проживания сообщников, так и в промышленных зонах.



На текущий момент 14 фигурантов заключены под стражу, еще 45 человек находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Правоохранительные органы продолжают мероприятия по установлению всех соучастников преступной схемы и полного объема совершенных противоправных действий.



