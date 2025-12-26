Зеленский может посетить США 28 декабря для встречи с Трампом

По словам анонимного западного чиновника, уровень конкретики в переговорном процессе сейчас выше, чем прежде

Президент Украины Владимир Зеленский планирует 28 декабря отправиться в США для участия в переговорах по украинскому урегулированию. Встреча может состояться в резиденции американского лидера Дональда Трампа — Мар‑а‑Лаго (штат Флорида). В Киеве уже началась подготовка к визиту, пишет Kyiv Post.

По словам анонимного западного чиновника, участвующего во взаимодействии США и европейских стран по украинскому вопросу, уровень конкретики в переговорном процессе сейчас выше, чем прежде. Тем не менее ряд ключевых пунктов остается предметом дискуссий. Среди наиболее сложных тем — гарантии безопасности, механизмы контроля за исполнением потенциального мирного соглашения и «юридические обязательства России».

Накануне Зеленский сообщил о состоявшемся разговоре со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером. В своем телеграм‑канале президент Украины отметил, что обсуждение затронуло «значительные детали работы» и выявило «хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира». Он не раскрыл содержание этих идей, но подчеркнул, что разговор длился почти час и касался форматов, встреч и выбора времени.

В ходе беседы, помимо Зеленского, присутствовали:

секретарь Совета безопасности Украины Рустем Умеров;

начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов (недавно вернувшиеся с переговоров в США);

глава МИД Украины Андрей Сибига и его заместитель Сергей Кислица;

сотрудники офиса президента Игорь Брусило и Александр Бевз.

Зеленский также сообщил, что Умеров 25 декабря проведет еще одну беседу с Уиткоффом и Кушнером.

24 декабря президент Украины обнародовал план из 20 пунктов, который, по его словам, обсуждался на переговорах в США. В документе зафиксированы следующие ключевые положения:

подтверждение суверенитета Украины;

соглашение о ненападении между Россией и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения (без детализации механизмов);

гарантии безопасности (также без конкретизации);

фиксация численности Вооруженных сил Украины на уровне 800 тыс. человек в мирное время.

Зеленский подчеркнул, что некоторые документы по итогам переговоров уже «почти полностью готовы», однако по ряду чувствительных вопросов требуется дополнительная работа. Он также предупредил, что ближайшие недели могут оказаться интенсивными в плане переговорного процесса.

Рената Валеева