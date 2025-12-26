Обновление банкноты в 1 тыс. рублей станет четвертым в ее истории после скандала с символом Казани

В настоящее время художники Банка России и «Гознака» завершают работу над эскизным проектом

Фото: Артем Дергунов

Предстоящее обновление купюры в 1000 рублей станет четвертым по счету изменением дизайна с момента первого выпуска купюры в марте 1992 года. Если учитывать промежуточные модификации, включая усиление защитных элементов, то это будет уже седьмое изменение банкноты. Об этом сообщает ТАСС.

В сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что концептуально проект утвержден. В настоящее время художники Банка России и «Гознака» завершают работу над эскизным проектом, идет подготовка к официальной презентации купюры. При разработке учтены как технические требования к защите банкнот, так и предложения граждан — в том числе итоги организованного народным голосованием отбора символов для изображения.

Напомним, что в октябре 2023 года Банк России уже представил модернизированную купюру номиналом 1 тыс. рублей, посвященную Нижнему Новгороду и ПФО. Однако оборотная сторона банкноты вызвала критику, в том числе со стороны Русской православной церкви. Причина — отсутствие креста на изображении здания церкви, в котором располагается Музей истории государственности татарского народа и Татарстана.

В ответ на замечания Банк России принял решение доработать дизайн купюры. Одновременно регулятор изменил процедуру отбора символов для банкнот, сделав ее более открытой: теперь ключевые элементы оформления предлагаются и обсуждаются с участием общественности через механизмы онлайн‑голосования.

Рената Валеева