Суд изъял более 2,9 млн рублей у экс‑главы Сокуровского поселения из‑за неподтвержденного дохода

Газизуллин не смог предоставить документы или иные доказательства, подтверждающие законность получения указанных сумм

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Лаишевского района добилась судебного решения об изъятии в доход государства свыше 2,9 млн рублей у бывшего главы Сокуровского сельского поселения Руслана Газизуллина. Основанием послужило отсутствие подтверждения законности происхождения денежных средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установлено, что в период с 2021 по 2023 год на счета бывшего муниципального служащего поступило более 2,9 млн рублей — как наличными, так и посредством банковских переводов. При этом Газизуллин не смог предоставить документы или иные доказательства, подтверждающие законность получения указанных сумм.

взято с сайтом laishevo.tatarstan.ru

На этом основании прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании всей суммы в доход государства. Судебный орган удовлетворил требования надзорного ведомства, однако решение пока не вступило в законную силу.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры полномочия бывшего главы Сокуровского сельского поселения в апреле были досрочно прекращены в связи с утратой доверия.

Рената Валеева