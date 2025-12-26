С улиц Казани за прошедшие сутки вывезли 7,5 тыс. тонн снега

С начала сезона коммунальщики отвезли уже 76,7 тыс. тонн снега

Фото: Динар Фатыхов

За минувшие сутки в мероприятиях по уборке снега с улиц Казани были задействованы 610 единиц специальной техники и 609 рабочих. С городских магистралей вывезено 7,5 тыс. тонн снежных масс, сообщила пресс-служба мэрии города.

Для предотвращения гололеда и обеспечения безопасности движения использовано 895 тонн противогололедных материалов, в том числе 407 тонн химических реагентов и 488 тонн песко‑соляной смеси.

По информации комитета внешнего благоустройства, сегодня днем работы продолжатся — на линии выйдут 358 единиц техники и 586 рабочих.

На текущий момент коммунальщики вывезли уже 76,7 тыс. тонн снега. На обработку дорог и тротуаров за этот период израсходовано около 16 тыс. тонн противогололедных материалов.

Рената Валеева